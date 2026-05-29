李多慧制服熱舞挨轟 北一女舞蹈社長發聲：從未想過會被貼性化標籤

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧日前在台北大巨蛋比賽中場表演時，身穿北一女中制服熱舞，原本被不少球迷認為充滿青春活力與校園感，卻意外掀起「制服娛樂化」、「性化制服」等爭議。對此北一女中舞蹈社社長留言發聲，表示社員很珍惜代表學校在公開場合表演機會，希望外界不要隨意汙化她們的努力。

日前OISTAT國際劇場組織執行長，也是北一女校友的魏琬容，對於李多慧穿著北一女制服熱舞的畫面提出批評「我的文化不該被你拿來表演」，並質疑在以男性觀眾為主的場合穿著高中制服演出，可能強化社會對女學生身體的凝視與想像。不過，此番言論也引發另一派網友反彈，認為外界對李多慧存在雙重標準。

有網友隨後翻出今年4月北一女舞蹈社在天母棒球場表演的影片，畫面中學生同樣身穿北一女制服登台熱舞。網友質疑，當時並未有人批評「制服娛樂化」，如今李多慧穿上同樣制服跳舞卻遭炎上，認為真正被針對的恐怕不是服裝本身，而是她的身分與啦啦隊文化。

隨著討論持續擴大，北一女中舞蹈社社長也親自在社群平台留言回應，表示舞蹈社已連續4年受邀到天母棒球場演出，社員們都十分珍惜能代表學校公開表演、為校爭取榮譽的機會，因此才選擇穿上最具代表性的綠色制服。

社長強調，社員們從未想過穿著制服展現辛苦練習的舞蹈，會被貼上「性化制服」的標籤。她表示，穿制服並非是在挑戰制服「娛樂化的可能性」，而是希望透過最具辨識度的服裝展現學校特色與榮譽感，也希望外界不要隨意汙名化學生們的努力與重要舞台。

社長也提到，包含自己在內的舞蹈社社員，其實從未對李多慧事件公開發表批評，卻因為網路論戰而被捲入其中感到十分無奈。

對於外界爭議，李多慧方面先前也透過經紀人發表聲明，表示此次演出是配合「台北城市主題」企劃，希望以青春活力呈現地方特色，並無消費、醜化或不尊重北一女文化的意圖。