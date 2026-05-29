快訊

世足賽／阿根廷26人名單有梅西！續任隊長生涯6度征戰拚衛冕

輔大醫學院女廁驚見可疑偵測器！學生會：追查到底絕不姑息

綠「以賴為尊」正國會被迫沉潛 新北、基隆世代大洗牌

聽新聞
0:00 / 0:00

李多慧制服熱舞挨轟 北一女舞蹈社長發聲：從未想過會被貼性化標籤

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧在中場表演時穿上北一女制服。圖／摘自味全龍官方YT頻道
李多慧在中場表演時穿上北一女制服。圖／摘自味全龍官方YT頻道

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧日前在台北大巨蛋比賽中場表演時，身穿北一女中制服熱舞，原本被不少球迷認為充滿青春活力與校園感，卻意外掀起「制服娛樂化」、「性化制服」等爭議。對此北一女中舞蹈社社長留言發聲，表示社員很珍惜代表學校在公開場合表演機會，希望外界不要隨意汙化她們的努力。

日前OISTAT國際劇場組織執行長，也是北一女校友的魏琬容，對於李多慧穿著北一女制服熱舞的畫面提出批評「我的文化不該被你拿來表演」，並質疑在以男性觀眾為主的場合穿著高中制服演出，可能強化社會對女學生身體的凝視與想像。不過，此番言論也引發另一派網友反彈，認為外界對李多慧存在雙重標準。

有網友隨後翻出今年4月北一女舞蹈社在天母棒球場表演的影片，畫面中學生同樣身穿北一女制服登台熱舞。網友質疑，當時並未有人批評「制服娛樂化」，如今李多慧穿上同樣制服跳舞卻遭炎上，認為真正被針對的恐怕不是服裝本身，而是她的身分與啦啦隊文化。

隨著討論持續擴大，北一女中舞蹈社社長也親自在社群平台留言回應，表示舞蹈社已連續4年受邀到天母棒球場演出，社員們都十分珍惜能代表學校公開表演、為校爭取榮譽的機會，因此才選擇穿上最具代表性的綠色制服。

社長強調，社員們從未想過穿著制服展現辛苦練習的舞蹈，會被貼上「性化制服」的標籤。她表示，穿制服並非是在挑戰制服「娛樂化的可能性」，而是希望透過最具辨識度的服裝展現學校特色與榮譽感，也希望外界不要隨意汙名化學生們的努力與重要舞台。

社長也提到，包含自己在內的舞蹈社社員，其實從未對李多慧事件公開發表批評，卻因為網路論戰而被捲入其中感到十分無奈。

對於外界爭議，李多慧方面先前也透過經紀人發表聲明，表示此次演出是配合「台北城市主題」企劃，希望以青春活力呈現地方特色，並無消費、醜化或不尊重北一女文化的意圖。

北一女 味全龍 李多慧 啦啦隊

延伸閱讀

中職／小龍女前進福岡巨蛋熱情應援 日本球迷感受台式魅力

拚上北一女就贏了？學姐揭3年大實話：開學首日班上僅不到5人沒100分

金門中正國小鼓吹隊登捷克使館節 代表台灣登上國際舞台

中國抖音情侶富士山下跳舞遭日網炎上 發聲明控預謀抹黑嗆「不再去日本」

相關新聞

資深教師墜樓亡…親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

高雄市國小一名資深自然科教師在校內墜樓身亡，教師團體指家長濫訴、學生失控及行政壓力，已成為第一線基層難以承受之重，相關聲援及討論在網路上延燒，教師親妹首度悲痛發聲「傻哥哥，究竟承受了多少痛苦、多少絕望」，她並悲問「現今的制度，真能保護長年默默為社會奉獻的人？」字裡行間流露深深的心疼與不捨。

李多慧制服熱舞挨轟 北一女舞蹈社長發聲：從未想過會被貼性化標籤

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧日前在台北大巨蛋比賽中場表演時，身穿北一女中制服熱舞，原本被不少球迷認為充滿青春活力與校園感，卻意外掀起「制服娛樂化」、「性化制服」等爭議。對此北一女中舞蹈社社長留言發聲，表示社員很珍惜代表學校在公開場合表演機會，希望外界不要隨意污化她們的努力。

科技執法能保護老師？他提議教室裝監視器：投訴零成本釀校園悲劇

近日高雄市一名教師在校內墜樓身亡，據傳曾被學生嗆聲、威脅投訴。一名網友發文，希望國中小的教室內都加裝監視器，只要出現任何衝突就直接報警，送到法院處理，並直言投訴零成本是害了老師的主因。對此，有網友認為即使裝監視器，家長還是會把校園衝突怪在老師頭上，防範悲劇的效果有限。

青少年遇事先找AI求助、6成認受演算法影響 教師：易陷片面觀點

隨著數位工具盛行，兒少長時間接觸網路與社群平台，也衍生出諸多問題。台少盟調查發現，青少年平均每天使用數位工具長達7小時，約6成坦言自身行為會受到演算法影響；教師觀察，學生大量透過演算法接收資訊後，容易陷入同溫層與片面觀點，進而影響價值判斷。

路口守護學童32年風雨無阻 嘉北國小楊蕙蓉獲嘉市府表揚

嘉義市嘉北國小音樂教師楊蕙蓉擔任校方導護老師長達卅二年，無論晴雨寒暑都堅守路口，昨天獲得市府表揚，讚賞她成為孩童與家長最安心的依靠。她多年來指導該校弦樂團舉辦大型成果發表會，成果豐碩。

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

近期幼兒園虐童事件頻傳，若孩子在校受委屈，家長能及時發現嗎？幼教專家提醒，傷害往往是累積的。當孩子突然極度抗拒上學、出現吸手指等退化行為，或是半夜做噩夢卻「說不清」原因，這可能不只是單純鬧脾氣，而是無聲的求救信號。如何降低二次傷害？詢問孩子的方式非常重要，專家傳授三大技巧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。