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科技執法能保護老師？他提議教室裝監視器：投訴零成本釀校園悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友希望國中小的教室內加裝監視器，出現任何衝突就送到法院處理。示意圖／ingimage
一名網友希望國中小的教室內加裝監視器，出現任何衝突就送到法院處理。示意圖／ingimage

近日高雄市一名教師在校內墜樓身亡，據傳曾被學生嗆聲、威脅投訴。一名網友發文，希望國中小的教室內都加裝監視器，只要出現任何衝突就直接報警，送到法院處理，並直言投訴零成本是害了老師的主因。對此，有網友認為即使裝監視器，家長還是會把校園衝突怪在老師頭上，防範悲劇的效果有限。

高雄市某國小一名自然科教師日前在校內墜樓死亡，消息震驚教育界，教師團體呼籲中央正視教育現場高壓問題，全面檢討教師支持與親職責任制度。教育部回應，已經組成具諮商輔導及校園支持專業的專案小組前往高雄，協助後續關懷與了解事件處理情形，並將持續強化教師支持系統與工作環境改善。

一名網友在Threads發文，表示投訴零成本是害了老師的主要因素，希望台灣每間中小學都能在教室安裝監視器，既然現今的家長不肯相信老師，「那就利用科技來執法」，只要學校發生霸凌、性平或管教的問題，不用開校事會議，直接報警告上法院，讓法官看監視器錄到的內容來判決，如此一來才能保障老師的安全。

此文一出，有網友覺得在教室安裝監視器並不能防範校園悲劇，網友舉例，兩位學生發生衝突，家長看教室監視器想釐清是誰先動手，如果剛好拍到老師在座位使用電腦或手機，就算老師是在工作或聯繫家長，家長還是會怪罪老師為何沒有盯住學生。

不過也有網友認為裝監視器能多一層保障，他分享，學校曾發生學生間的衝突，有一位學生眼鏡被打斷，家長要求賠償，因此去調取監視器畫面，畫面中顯示是自己小孩動手的，只是家長卻轉而怪罪老師教導不周、班級經營不擅才導致衝突，可見第一線的老師們有多累。他認為面對恐龍家長裝監視器並非壞事，「裝了也不一定能達到成效，但有裝多一層保障」。

另有網友提到，他認識的一位老師為了學生安全加裝監視器，沒想到被家長投訴「不舒服」。實際上根據法律百科的解釋，學生在教室內的活動是受到隱私權保障，老師「不可以」私下在教室內裝設監視器，因此舉涉及民事侵權行為損害賠償責任，甚至可能觸及刑法或個資法等，建議發生校園衝突時，進行個別輔導或尋求學校的輔導單位介入，盡老師的職責以降低衝突後的負面效應。

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監視器 校園 老師 教室 科技執法

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