快訊

獨／歌手邱軍酒駕撞死人判10年 法院「防逃」限制出境出海8月

美伊延長停火60天？伊朗稱尚未最終拍板 川普暫不點頭原因曝光

大雷雨狂炸！台鐵七堵站電車線「異常沒電」多列車延誤 通勤族大受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

資深教師墜樓亡…親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
家屬發布「追思告別邀請函」告別式訂於6月6日上午8時，在三民區龍巖高雄會館舉行。圖／讀者提供
家屬發布「追思告別邀請函」告別式訂於6月6日上午8時，在三民區龍巖高雄會館舉行。圖／讀者提供

高雄市國小一名資深自然科教師在校內墜樓身亡，教師團體指家長濫訴、學生失控及行政壓力，已成為第一線基層難以承受之重，相關聲援及討論在網路上延燒，教師親妹首度悲痛發聲「傻哥哥，究竟承受了多少痛苦、多少絕望」，她並悲問「現今的制度，真能保護長年默默為社會奉獻的人？」字裡行間流露深深的心疼與不捨。

墜樓案引發社會關注，該師親妹打破沉默在Threads發文表示，「接到這個噩耗時，眼淚一滴一滴不停落下，這麼好的一位老師，把大半人生奉獻給教育，卻最終倒在無法言說的委屈與壓力之下」。

她寫道，「我不知道哥哥究竟承受了多少痛苦、多少絕望，才會走上這條路，有時真的會讓人忍不住思考，現今的制度，是否真的有能力保護那些長年默默為社會奉獻的人？」

文中更直言，很多時候「一句輕易的指責、一場隨意的檢舉，外人看來只是程序，但對某些人而言，卻可能是一點一滴壓垮生命的重量。」

她也感嘆，「留在我們心中的痛與失望，不是流不盡的眼淚、幾句話語就能形容，我相信，在這個時代裡，很多不同領域的人，都曾有過被誤解、被壓抑，卻無處訴說的委屈」。

最後她難過寫下，「我們總以為，再撐一下就會過去；卻忘了，有些人其實早已遍體鱗傷，只是一直沒有說出口，傻哥哥，你怎麼這麼傻……」字句令人鼻酸。

家屬也發布追思告別邀請函，內容提到「我們摯愛的家人，於民國115年5月25日安詳的走完了57年的人生旅程，留下我們永恆的追思與感恩。」

家屬表示，治喪期間因時間及人力有限，因此採用電子追思訊息方式通知親友，並邀請親友「一起追思懷念，並向您獻上最深的敬意」，告別式訂於6月6日上午8時，在三民區龍巖高雄會館舉行。

男教師深耕教育逾33年，教學認真負責、指導學生科展卓然有成，常自掏腰包帶學生比賽，是受學校倚重、令同事敬佩的優秀教師。

今年3月起突以個人因素請3個月身心調適假，25日早上8時許返校後，不明原因從中庭墜樓後送醫不治，不少學生目睹當場嚇哭。

事發後，學生紛紛在網路上悼念，形容老師鐵漢柔情，教學嚴格，私下卻是充滿溫度的人，是很多人畢業後都還很懷念的好老師。

有網友回憶小時候考了五科滿分，雖然從未被這位老師教過，卻特地跑到班上鼓勵他，過程中一度叫錯名字，從此「頌平」就成了他的別名。

然而，隨著教師墜樓案爭議持續發酵，更多人認為此事不能沉，應該調查真相，不能讓這麼好的老師走得如此孤單。

高雄市教師職業工會指出，近日接獲同校的教師主動反映，男教師帶班期間遭遇不服管教學生言語挑釁，出現身心癥狀，在職場高壓始終無解下，加上其他變故的雙重打擊，終於崩潰。

教師工會表示，該校近年發生多起家長濫訴案件，行政體系已幾近癱瘓，教師團隊恐怕早已出現集體心理創傷。

不過全國代理教師工會理事長黃湘仙在臉書發文透露，有吹哨者說，學校以會「妨礙檢察官辦案」為由施壓噤聲，她呼籲高市府勿以「封口令」二次傷害創傷中的教師，並請求讓孩子、校友們可以擺花追思。

曾任職同校的教師也爆料，霸凌老師的學生先前就有過轉學紀錄，也是問題學生，管教衝突發生後，遭家長提告並長期匿名檢舉，校方卻要老師請長假不要張揚，成了壓垮駱駝最後一根稻草，去年該校有12位老師提出申請退休，2人因校事會議卡關，無法如願退休。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

教師 墜樓

延伸閱讀

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

高雄教師墜樓不治 工會籲正視「怪獸家長」及校園管教體制失能

高雄老師傳遭嗆聲、威脅墜樓亡 教團籲正視教職員壓力

長期遭學生霸凌？國小教師墜樓震驚杏壇 柯志恩爆高雄「霸凌180件成案數0」

相關新聞

資深教師墜樓亡…親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

高雄市國小一名資深自然科教師在校內墜樓身亡，教師團體指家長濫訴、學生失控及行政壓力，已成為第一線基層難以承受之重，相關聲援及討論在網路上延燒，教師親妹首度悲痛發聲「傻哥哥，究竟承受了多少痛苦、多少絕望」，她並悲問「現今的制度，真能保護長年默默為社會奉獻的人？」字裡行間流露深深的心疼與不捨。

再傳教師墜樓憾事 教團：長期制度警訊

高雄市某國小一名自然科教師在校內不幸離世，中華民國全國教師會理事長侯俊良表示，這起憾事並非單一個案，台灣一年內發生三起，這是長期累積的制度警訊，已成為全國校園要共同面對的系統性問題，他們提出三大訴求，呼籲中央盡速啟動跨部會檢討，共同研議制度改革。

新聞眼／悲劇頻傳 教育部還在坐視

高雄市某國小一名自然科男教師，在請了幾個月的身心調適假之後離世。濫訴已成為目前教育工作最沉重的壓力，教師被無止境地檢視、指責、錄影，甚至遭到長期的言語攻擊；許多老師表面上努力維持笑容，實際上早已身心俱疲。教育圈陷入「集體創傷症候群」中悲鳴，教育部還在坐視？

青少年遇事先找AI求助、6成認受演算法影響 教師：易陷片面觀點

隨著數位工具盛行，兒少長時間接觸網路與社群平台，也衍生出諸多問題。台少盟調查發現，青少年平均每天使用數位工具長達7小時，約6成坦言自身行為會受到演算法影響；教師觀察，學生大量透過演算法接收資訊後，容易陷入同溫層與片面觀點，進而影響價值判斷。

路口守護學童32年風雨無阻 嘉北國小楊蕙蓉獲嘉市府表揚

嘉義市嘉北國小音樂教師楊蕙蓉擔任校方導護老師長達卅二年，無論晴雨寒暑都堅守路口，昨天獲得市府表揚，讚賞她成為孩童與家長最安心的依靠。她多年來指導該校弦樂團舉辦大型成果發表會，成果豐碩。

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

近期幼兒園虐童事件頻傳，若孩子在校受委屈，家長能及時發現嗎？幼教專家提醒，傷害往往是累積的。當孩子突然極度抗拒上學、出現吸手指等退化行為，或是半夜做噩夢卻「說不清」原因，這可能不只是單純鬧脾氣，而是無聲的求救信號。如何降低二次傷害？詢問孩子的方式非常重要，專家傳授三大技巧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。