新聞眼／悲劇頻傳 教育部還在坐視

高雄市某國小一名自然科男教師，在請了幾個月的身心調適假之後離世。濫訴已成為目前教育工作最沉重的壓力，教師被無止境地檢視、指責、錄影，甚至遭到長期的言語攻擊；許多老師表面上努力維持笑容，實際上早已身心俱疲。教育圈陷入「集體創傷症候群」中悲鳴，教育部還在坐視？

教師之死，相關單位仍在調查中，外界不該未審先判，但教育現場的崩解，卻早已是令人無法忽視的警訊，校事會議制度更是校園加速崩毀的工具。

目前性平、霸凌甚至關於教學不力的校事會議法規，對老師而言相當不利。啟動程序者是校內各種委員會，而非上級單位，因此一旦被調查，通常被調查的老師會在同仁之間無法進行社交，尤其是在「依法保密」的狀態，大家更不敢去接觸這位老師。雖然說調查結果可能還給老師清白，但巨大的傷害已經形成。

現在學校內，老師天天要擔心被投訴，沒工作，人人自危，很多老師為求自保，不願意當導師，不願意接行政，即使只是專任教師，也是一種失去情感和熱誠的教學。一名國中老師感嘆，「教人格被投訴，教知識就沒事。」教育從來不是服務業，老師也只是普通人，不是可以無限承受情緒宣洩的對象。

近年來，教育部在學生權益、校園零體罰、申訴制度等面向投入很多努力，初衷良善，但問題在於，制度逐漸變成「只有學生與家長有武器，老師卻沒有被保護」。當教師面對惡意投訴、網路公審、斷章取義錄音錄影、反覆申訴時，往往只能孤立無援地承受。

除了這名高雄老師，短短一年之內，還有兩名老師因類似狀況離世，這已是系統性問題，當一個社會讓老師害怕管教、害怕互動、害怕一句話就被無限上綱時，最後受傷的，會是整個教育，「集體創傷症候群」已瀰漫在各校園，教育部還沒意識到嚴重性嗎？

想避免下一個悲劇，教育部應該盡快建立「教師惡意濫訴防護機制」和「教師心理支持系統」，提供真正可用夠用、保密且長期的心理支持，而不是只在悲劇後保持靜默。

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