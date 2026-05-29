青少年遇上問題 先問AI

兒少長時間接觸網路與社群平台，也衍生出諸多問題。台少盟調查發現，青少年平均每天使用數位工具長達七小時，約六成坦言自身行為會受到演算法影響；教師觀察，學生大量透過演算法接收資訊後，易陷入同溫層與片面觀點，進而影響價值判斷。

台少盟發起「教育助學生涯探索現況與支持系統調查」回收一二二份、十五至廿四歲有效問卷，發現青少年在生涯與職涯規畫上，尋求AI協助的比率超過家人、朋友；遇困難時，多數青少年優先向ChatGPT、Gemini等AI工具尋求建議。

台少盟秘書長張祐嘉表示，這顯示許多年輕人找不到可以討論的人，只能轉向AI尋求陪伴與答案，這已是整體社會支持系統的警訊，盼社會關注。

在社群媒體影響下，近六成受訪者表示對未來感到焦慮，五成五認為別人很優秀自己不夠好，約四成六則坦言做事或念書時容易分心；在生涯探索方面，更有八成六害怕選錯方向、七成七不確定哪些職業適合自己，有高達九成認為自己能力不足。

台北市立大安高工教師呂亭詠說，學生心智年齡尚未成熟，大量透過演算法接收資訊，易陷入同溫層與片面觀點，教師在課堂提醒、制止錯誤觀念，協助學生辨識數位資訊與建立認知，但效果有限。