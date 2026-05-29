高雄教師離世 議員促強化支持

高雄一名國小老師離世引起關注，也成為高雄市議會質詢焦點，議員不滿教育局未積極支持老師、讓老師在教育現場命懸一線，前天一度杯葛預算，要求教育局提專案報告擬定精進作為。

教育局表示，正蒐集相關資訊釐清真相，已加強教師心理諮商補助次數，從五次提高至十二次，持續擴充與精進。

市長陳其邁昨關懷家屬並和教師團體討論，由教育局組成教師支持諮詢委員會。

陳其邁強調全力支持教師團體的訴求，針對基層教師環境，提出強化教師支持系統、改革校事會議，以及妥善處理師生輔導等，不讓老師在教學現場面對繁重的行政或不必要的壓力。

廿五日發生老師墜樓案件，網路熱議衍生校園霸凌爭議。據了解，該名資深教師個性嚴謹、教學認真，校方表示，這名老師請長假期間返校出事，並無霸凌相關申訴或被學生家長提告，也未遭校事會議調查，盼外界不要臆測、轉傳未經確認的訊息。

「老師在教育現場幾乎可說命懸一線。」議員邱于軒說，校園保護學生與管制真空讓基層老師承受很多壓力，要有機制保護老師。

議員白喬茵要求教育局重視校園霸凌濫訴問題，議員邱俊憲也要求教育局下個會期專案報告，針對支持老師、保護學生及如何降低學校紛爭找出可行方案。

教育局長吳立森說，網路上對此案有各種不同推論，讓調查方向複雜化，正努力蒐集資訊希望釐清真相，目前教師心理諮商補助次數已從去年的五次提高至今年十二次，也會擴大與心衛相關院所合作。

高雄去年有十九件校園霸凌案成立，十八件是「生對生」、一件是「師對生」。立委柯志恩說，霸凌樣態複雜，也有可能是「學生對老師」，許多老師動輒面臨檢舉或濫訴，求助無門的無力感會令人絕望，應補助教師會成立「校園法律支援中心」，面對無理指控時提供法律諮詢與專業補助，不能讓老師孤軍奮戰。

一名國小老師無奈指出，現在小學生動不動就飆罵髒話、錄影上傳或投訴老師，不管有沒有錯，校方都會要求老師先向家長道歉，教學熱情早被磨光。

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