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再傳教師墜樓憾事 教團：長期制度警訊

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
台灣一年內發生三起教師離世憾事，全國教師會認為這是制度警訊，昨天在立法院舉行記者會，會前眾人先默哀一分鐘。記者林伯東／攝影
台灣一年內發生三起教師離世憾事，全國教師會認為這是制度警訊，昨天在立法院舉行記者會，會前眾人先默哀一分鐘。記者林伯東／攝影

高雄市某國小一名自然科教師在校內不幸離世，中華民國全國教師會理事長侯俊良表示，這起憾事並非單一個案，台灣一年內發生三起，這是長期累積的制度警訊，已成為全國校園要共同面對的系統性問題，他們提出三大訴求，呼籲中央盡速啟動跨部會檢討，共同研議制度改革。

全國教師會昨天在立法院舉行「教師墜樓憾事再次上演，政府還能無動於衷？」記者會。記者會開始前，侯俊良等人為逝去的教師默哀一分鐘。

侯俊良指出，高雄這起憾事並非單一個案，而是長期累積的制度警訊，包括高壓班級經營、親師衝突、濫訴壓力及教師心理支持不足等系統性問題。

立委郭昱晴說，教職員工自傷通報人次從民國一○九年四十七人，一一三年增加到一二五人，顯示教師心理健康問題已不容忽視。立委李彥秀則表示，許多教師反映「管教變成防禦、申訴變成武器」，甚至身心調適假還需自行尋找代課教師，應建立教師遭受職場霸凌的防護網、落實檢舉案件分流與惡意檢舉防制制度，並由教育部建立統籌代課機制，減輕第一線教師負擔。

全教會提出三大訴求，第一「建立校園安全防護機制」，協助學校處理學生、家長或外部人士對教職員的不當對待，並提供法律諮詢、行政支援、心理支持與必要安全防護，針對進一步的惡意濫訴行為，應建立篩檢與列管機制，賦予校方合理範圍內不予回應的權利，避免行政體系遭濫訴癱瘓。

第二「教養責任應由家庭、學校與政府共同分擔」，全教會表示，教養責任不應只由教師承擔，政府應修訂相關法規，明確將家長配合學校輔導管教措施納入課責機制，引進強制親職教育或必要的行政配套。第三「建立教師心理危機覺察與支持制度」，將高壓班級、親師衝突、密集投訴等納入風險管理，並提供減壓措施、代理人力、專業諮商及同儕支持。

教育部表示，已組專案小組赴高雄，協助掌握後續關懷輔導，並督請高雄市教育局釐清事件處理過程。也已「補助並輔導各縣市」建置教師諮商輔導支持體系，提供專業諮詢與心理諮商等服務，也會持續蒐集教育現場建議及意見，作為後續精進措施的參據。

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