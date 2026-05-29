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路口守護學童32年風雨無阻 嘉北國小楊蕙蓉獲嘉市府表揚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉北國小音樂教師楊蕙蓉（右二）擔任導護老師長達卅二年，無論晴雨寒暑都堅守路口，守護學童安全，昨獲市府表揚。圖／嘉市府提供
嘉北國小音樂教師楊蕙蓉（右二）擔任導護老師長達卅二年，無論晴雨寒暑都堅守路口，守護學童安全，昨獲市府表揚。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉北國小音樂教師楊蕙蓉擔任校方導護老師長達卅二年，無論晴雨寒暑都堅守路口，昨天獲得市府表揚，讚賞她成為孩童與家長最安心的依靠。她多年來指導該校弦樂團舉辦大型成果發表會，成果豐碩。

嘉市府昨以「日日守護 加倍安心」為主題，表揚一百名學校志工、卅五名導護老師、廿八間愛心商店。

副市長林瑞彥說，孩子上學路是通往世界的第一步，孩子的安全更是教育的起點，是市政施政中不可忽視的一環。

五十八歲的楊蕙蓉即將於七月卅一日退休，長達卅八年的教職生涯畫下句點，她擔任卅二年的導護老師，每天在路口守護學童安全。

楊蕙蓉說，導護工作辛苦，但看到孩子長大後帶著家長來介紹「這是我的音樂老師」，獲得家長的信任而全心支持，這份與親師生之間的深厚情感，就是給予她風雨無阻、堅守崗位多年的最大動力。

楊蕙蓉在音樂教育的奉獻同樣令人矚目，她二○○三年起指導嘉北國小弦樂團迄今，帶領從零開始學習的學生屢獲全市第一名、全國甲等佳績。

她說，音樂是藝能科，最重要的是引導學生不要害怕，秉持「動手就對了、開口就對了」的精神去嘗試。

嘉北國小校長侯怡如說，楊蕙蓉一直是個非常受歡迎也是教學認真的老師，利用自己的時間陪伴孩子練習，建立孩子的成就感，擔任導護老師時，是個非常令人安心的馬路守護天使。

嘉義 音樂 藝能科

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