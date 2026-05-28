青少年遇事先找AI求助、6成認受演算法影響 教師：易陷片面觀點

隨著數位工具盛行，兒少長時間接觸網路與社群平台，也衍生出諸多問題。台少盟調查發現，青少年平均每天使用數位工具長達7小時，約6成坦言自身行為會受到演算法影響；教師觀察，學生大量透過演算法接收資訊後，容易陷入同溫層與片面觀點，進而影響價值判斷。

由台少盟發起的「教育助學生涯探索現況與支持系統調查」共回收122份15至24歲有效問卷，發現青少年在生涯與職涯規劃上，尋求AI協助的比例甚至超過家人、朋友；遇到困難時，多數青少年優先向ChatGPT、Gemini等AI工具尋求建議。

台少盟秘書長張祐嘉表示，這反映的不只是科技使用習慣，更顯示許多年輕人找不到可以真正討論的人，只能轉向AI尋求陪伴與答案，這已是整體社會支持系統的警訊，盼社會各界共同關注。

而在社群媒體影響下，不少青少年也面臨焦慮與生涯迷惘問題，59％受訪者表示對未來感到焦慮，55.7％認為別人很優秀而自己不夠好，46.2％則坦言做事或唸書時容易分心；在生涯探索方面，更有86.2％害怕選錯方向、77％不確定哪些職業適合自己，另有高達91％認為自己能力不足。

台北市立大安高工教師呂亭詠觀察到，學生心智年齡尚未成熟，大量透過演算法接收資訊，容易陷入同溫層與片面觀點，部分學生因演算法與同儕互動交互作用，出現反抗主流價值的傾向，也可能因資訊片面而缺乏完整判斷能力。

呂亭詠指出，教師目前多以課堂即時提醒、制止錯誤觀念等方式，協助學生辨識數位資訊與建立認知，但效果有限。原因包括建立師生關係需要時間、學生理解與感知能力不足，以及注意力下降，對「與成績無直接相關」的內容缺乏興趣。她感嘆，許多問題往往等到大人察覺時已進入中後期，即使時間有限、成效不一定明顯，教師仍必須持續與學生溝通。