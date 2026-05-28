冷氣一秒消失！南投學力測驗突停電「考場變烤箱」

南投縣今舉行國小五、六年級學力測驗，南投市德興國小上午突發停電，電力中斷逾三小時，教室冷氣停擺，學生在悶熱環境中應試，引發外界對測驗公平性關注。教育處表示，測驗旨在了解學習成效，與升學編班無關，是否重測仍待研議

德興國小指出，校內正進行教室重建工程，學生暫時移至圖書館上課。上午9時40分五、六年級學生正進行國文、數學及自然科學力測驗，突如其來的停電使教室瞬間失去冷氣與照明支援，師生一度只能在悶熱環境中繼續作答。

校方表示，停電後立即聯繫水電人員搶修，並同步通報台電公司到場處理。校長陳建佑隨即在現場協調應變，盡力維持測驗進行。

台電工程人員到場檢修後發現，校內電箱三向迴路其中一組出現故障，導致單一迴路無法正常供電，需進一步排修，短時間內不易恢復。

教育處表示，全縣國小學力測驗係針對五年級學生國文、數學與自然科進行施測，目的在了解學生學習成效及城鄉學習差異，與升學及編班無關。至於是否因突發停電影響測驗公平性而需重測，仍將進一步研議。

縣議員簡千翔到校了解狀況後指出，考試過程中突發停電影響作答環境，恐影響學生表現，呼籲教育處審慎評估是否重新施測。他也自掏腰包提供飲品，讓學生在悶熱環境中暫時解暑。

台電人員到校檢修電力設備，初判為三向迴路故障造成停電。圖／縣議員簡千翔提供

縣議員簡千翔到德興國小關切停電狀況，與校方了解測驗進行情形。圖／縣議員簡千翔提供