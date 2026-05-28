冷氣一秒消失！南投學力測驗突停電「考場變烤箱」

南投縣今舉行國小五、六年級學力測驗，南投市德興國小上午突發停電，電力中斷逾三小時，教室冷氣停擺，學生在悶熱環境中應試，引發外界對測驗公平性關注。教育處表示，測驗旨在了解學習成效，與升學編班無關，是否重測仍待研議
德興國小指出，校內正進行教室重建工程，學生暫時移至圖書館上課。上午9時40分五、六年級學生正進行國文、數學及自然科學力測驗，突如其來的停電使教室瞬間失去冷氣與照明支援，師生一度只能在悶熱環境中繼續作答。
校方表示，停電後立即聯繫水電人員搶修，並同步通報台電公司到場處理。校長陳建佑隨即在現場協調應變，盡力維持測驗進行。
台電工程人員到場檢修後發現，校內電箱三向迴路其中一組出現故障，導致單一迴路無法正常供電，需進一步排修，短時間內不易恢復。
教育處表示，全縣國小學力測驗係針對五年級學生國文、數學與自然科進行施測，目的在了解學生學習成效及城鄉學習差異，與升學及編班無關。至於是否因突發停電影響測驗公平性而需重測，仍將進一步研議。
縣議員簡千翔到校了解狀況後指出，考試過程中突發停電影響作答環境，恐影響學生表現，呼籲教育處審慎評估是否重新施測。他也自掏腰包提供飲品，讓學生在悶熱環境中暫時解暑。
南投縣今舉行國小五、六年級學力測驗，南投市德興國小上午突發停電，電力中斷逾三小時，教室冷氣停擺，學生在悶熱環境中應試，引發外界對測驗公平性關注。教育處表示，測驗旨在了解學習成效，與升學編班無關，是否重測仍待研議
一名網友在Dcard上揭示台灣教師面臨的多重壓力，引發社會廣泛關注。高雄一位教師因壓力過大離世，突顯教育現場的危機，並引起對未來「誰來當老師」的擔憂。許多教師因過重的工作與情緒負擔而感到無奈，教育體系亟需改革。
近日行政院前政務委員張景森建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班，引起網友們熱議。一名曾經待過體育班的老師發文，認為體育班有存在的必要性，但每個地方的執行面向不同，這是目前最大的問題。不過也有網友覺得，體育班應該要廢除，轉而針對體育教學正常化進行改革，才能提升孩子們對體育的興趣。
日本長年位居台灣學生留學目的地的前三名，在一眾英語系國家中獨樹一幟。根據教育部最新統計，114年度赴日本留學的台灣學生多達7655人，是僅次美國和澳洲的第三大留學國。而在眾多日本名校中，早稻田大學（以下簡稱早大）更是深受台灣學子青睞，目前在校台灣學生近500名，人數是全日本大學之冠。究竟日本留學有何獨特魅力？早大又為何能對台灣學生產生如此強大的磁吸效應？
文化親近、日本學費與生活費高CP值
早稻田大學台北國際交流中心接受《遠見》採訪，指出留日的台灣學生主要分為三大類：進入日語學校、報考大學或研究所，以及就讀專門學校（如設計、聲優訓練、烘焙等領域）。
由於在台灣長大的學生，自幼就容易接觸到日本文化，舉凡流行、藝術、設計、動漫等領域，喜歡上日本文化而開始嚮往留學日本的人不在少數，也有很多人為了學日語而負笈日本。
而就進入大學來說，相較歐美等其他主要留學國家，台灣與日本的文化相似度高，台灣留學生大多又對日本文化有一定的認識，因此更容易適應當地生活環境，不需面對太大的「文化衝擊」。
此外，日本有不少聲名卓著的學府，學費與生活費都比留學歐美低廉許多，這一點也構成相當實在的吸引力。又加上
嘉義市今天在嘉北國小舉行學校志工、導護老師及愛心商店表揚活動，副市長林瑞彥表揚100名學校志工、35名導護老師及28家愛心商店。林瑞彥表示，孩子的上學路是通往世界的第一步，而孩子的安全更是教育的起點，也是市政施政中最不可忽視的一環。其中嘉北國小老師楊蕙蓉擔任導護老師長達32年，無論晴雨寒暑都堅守路口守護學童安全，成為孩子與家長最安心的依靠。
台南市教育局配合教育部國教署政策，自2024年8月起在公立及非營利幼兒園定點試辦「幼兒園臨時照顧服務」，截至今年5月，全市已有7所園所參與試辦，累計服務達1587人次，教育局今宣布，115學年度將擴增至10所園所，進一步擴大服務量能。
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