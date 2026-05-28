嘉市表揚163名「校園守護夥伴」 老師楊蕙蓉奉獻導護32年堅守路口

嘉義市今天在嘉北國小舉行學校志工、導護老師及愛心商店表揚活動，副市長林瑞彥表揚100名學校志工、35名導護老師及28家愛心商店。林瑞彥表示，孩子的上學路是通往世界的第一步，而孩子的安全更是教育的起點，也是市政施政中最不可忽視的一環。其中嘉北國小老師楊蕙蓉擔任導護老師長達32年，無論晴雨寒暑都堅守路口守護學童安全，成為孩子與家長最安心的依靠。

在嘉北國小擔任導護老師長達32年的楊蕙蓉，將青春歲月無私奉獻給校園與學童。身為音樂老師的她，同時指導在在地相當活躍的「嘉義市嘉北國小弦樂團」，該樂團致力提供學生多元的藝術展能舞台與社區音樂薰陶，近年舉辦大型成果發表會，暑期也常舉辦弦樂團或小提琴相關集訓營。多年來，她始終堅守崗位，無論晴雨寒暑，每天準時站在路口守護學童安全，以溫暖的叮嚀與細心的陪伴，成為孩子與家長最安心的依靠。

這場以「日日守護 加倍安心」為主題的活動，共表揚163名長期投入校園服務與安全守護的夥伴。教育處長郭添財表示，市府持續推動幸福城市、共好城市與人本交通，希望孩子每天走進校園的路都能更安全、更安心。從通學安全到閱讀陪伴、情緒支持與社區協助，這群夥伴是沒有穿披風的超人，更是默默提燈的人，為孩子照亮每天上學與回家的路。

嘉北國小校長侯怡如表示，教育存在於每一次陪伴、提醒與等待之中，每一份看似微小的加倍，都會慢慢累積成孩子安心長大的力量。

嘉北國小志工團長張家騏表示，志工服務不是站在最亮的地方，而是在孩子需要時剛好出現。無論是導護、晨光、圖書、EQ陪伴、回收整理或校園活動支援，每名志工都用自己的方式陪孩子往前走，也讓校園多了一份安心與溫暖。

活動尾聲，受表揚的志工夥伴、導護老師與愛心商店代表在舞台與拍照區合影留念。從校門口的導護身影到巷口的愛心商店，這群人在路口多看一眼、多等一會、多陪一步，將安靜且穩定的力量，串聯成校園與社區的安全守護網。

嘉北國小老師楊蕙蓉（右二）擔任導護老師長達32年，無論晴雨寒暑都堅守路口守護學童安全，成為孩子與家長最安心的依靠。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天在嘉北國小以「日日守護 加倍安心」為主題，感謝163位長期投入校園服務與安全守護的夥伴。圖／嘉義市政府提供