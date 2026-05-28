家長幼兒園臨托需求增 南市教育局擴大辦理115學年擴至10所據點

台南市教育局配合教育部國教署政策，自2024年8月起在公立及非營利幼兒園定點試辦「幼兒園臨時照顧服務」，截至今年5月，全市已有7所園所參與試辦，累計服務達1587人次，教育局今宣布，115學年度將擴增至10所園所，進一步擴大服務量能。

教育局表示，許多家長常因工作、家庭或臨時突發狀況產生短期托育需求，臨托服務可提供即時協助，成為家長育兒路上的「神救援」，目前除平日時段外，已有2所試辦園所提供假日服務，讓家長在時間安排上更具彈性，未來也將持續鼓勵更多園所加入服務行列。

教育局也說，試辦以來整體使用率穩定成長，顯示家長對臨時托育確有高度需求，115學年度除原有6所園所續辦外，另新增4所園所加入，總計10所園所提供服務，涵蓋學甲、麻豆、南區、北區、玉井、中西區、白河及七股等行政區，包括學甲幼兒園、麻豆幼兒園、永華國小附幼、公園國小附幼、玉井國小附幼、忠義國小附幼、大竹國小附幼、三股國小附幼、市府員工非營利幼兒園及鴻仁安平非營利幼兒園。

教育局指出，臨托服務對象為2歲以上至入國小前幼兒，包含已就讀教保服務機構的幼兒，服務原則上每周至少提供5個半日、每半日3小時的彈性托育，可依園所規畫於上午8時至12時或下午1時至5時間調整，平日及假日皆可辦理。

教育局說明，有臨托需求的家長，可透過教育局網站或教育部國教署「幼兒園臨時照顧服務預約系統」線上查詢及預約，系統提供園所資訊、服務時段與可預約名額，也提醒家長須先完成手機與電子郵件驗證，並建議在3個工作日前完成預約，未來希望透過更便利的預約機制與服務據點，讓家長就近獲得托育支援。

台南市自2024年起試辦「幼兒園臨時照顧服務」，截至今年5月，已累計服務達1587人次，教育局今宣布，115學年度將擴增至10所園所，進一步擴大服務量能。圖／南市教育局提供