奧地利布雷根茨之春國際舞蹈節 雲門唯一受邀亞洲舞團

雲門舞集「定光」歐洲巡演，將登上奧地利布雷根茨之春國際舞蹈節，成為本屆唯一受邀的亞洲舞團，與侯非胥．謝克特（Hofesh Shechter）等頂尖藝術家同台。

根據雲門舞集發布的新聞資料，創辦於1987年的布雷根茨之春國際舞蹈節（Bregenzer Frühling），是歐洲最重要的現代舞節慶之一，以強調國際交流與當代實驗性聞名。今年以「持續夢想」為年度主題，邀集瑪莉．書娜（Marie Chouinard）、雪倫．艾爾（Sharon Eyal）等國際頂尖編舞家與團體同台。

雲門舞集這次受邀，將帶去舞作「定光」，在布雷根茨節慶劇院（Festspielhaus Bregenz）演出。布雷根茨因世界知名的水上舞台與布雷根茨音樂節享譽國際，雲門曾於2015年受邀在此演出「屋漏痕」，這次睽違10年，再度重返布雷根茨節慶劇院。

「定光」誕生於2020年，藝術總監鄭宗龍以疫情期間重返自然的身體經驗為起點，帶領舞者登上合歡北峰，感受山林、風聲與土地的節奏。音樂由旅美作曲家張玹根據每名舞者的聲線量身譜曲，音樂人林強以極簡音場構築流動的聲響空間，從低吟到仿擬自然聲響，聲音與肢體融為一體。

布雷根茨演出前夕，雲門5月22日至23日先在德國路德維希堡王宮花園劇院（Forum am Schlosspark）演出兩場「定光」，獲得熱烈迴響。「定光」8月至9月也將受邀柏林藝術節及義大利都靈舞蹈節演出。