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從尹衍樑敬師王金平看永春高中遭蛋洗 揭教育最大危機

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當教育現場愈來愈依賴法規與懲處，師生之間最重要的信任也正在流失。圖／聯合報系資料照片
當教育現場愈來愈依賴法規與懲處，師生之間最重要的信任也正在流失。圖／聯合報系資料照片

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