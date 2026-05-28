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教師憾事再上演 全教會提3大訴求 籲啟動制度改革

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
中華民國全國教師會今天召開記者會，呼籲盡速建立教職員安全防護機制。記者柯美儀／攝影
中華民國全國教師會今天召開記者會，呼籲盡速建立教職員安全防護機制。記者柯美儀／攝影

高雄市某國小一名教師在校內不幸離世，為過去1年內第3起教師校園憾事，引發教育界震驚。中華民國全國教師會今天召開記者會，理事長侯俊良表示，這起憾事並非單一個案，而是長期累積的制度警訊，包括高壓班級經營、親師衝突、濫訴壓力及教師心理支持不足等系統性問題，已是全國學校共同面對的系統性問題，因此提出3大訴求，呼籲中央儘速啟動跨部會檢討，邀集教育、社政、衛政、法律及兒少等專業共同研議制度改革。

民進黨立委郭昱晴說，這次高雄個案據了解可能涉及師生衝突，外界應檢視現行法律諮詢、心理輔導等支持機制，是否真正能在第一線發揮作用。教職員工自傷通報人次從民國109年的47人增加至113年的125人，雖然總數不及學生，但增幅相當驚人，顯示教師心理健康問題已不容忽視。

民眾黨立委蔡春綢說，當教師長期面對高壓班級、學生嚴重違序、親師衝突、密集陳情或投訴，應檢視校園是否建立風險辨識、通報與支持機制等。教師無法單獨承擔教育、家庭與社會支持責任，政府除應持續推動校園行政減壓、維護教師尊嚴外，也應建立查無實據案件的名譽恢復與補償機制，避免教師在調查過程中承受難以彌補的傷害。

國民黨立委李彥秀則表示，現今許多教師反映「管教變成防禦、申訴變成武器」，甚至身心調適假還需自行尋找代課教師，反而增加壓力。她主張建立教師遭受職場霸凌的防護網、落實檢舉案件分流與惡意檢舉防制制度，並由教育部建立統籌代課機制，減輕第一線教師負擔。

全教會提出3大訴求，第一「建立校園安全防護機制」，協助學校處理學生、家長或外部人士對教職員的不當對待，並提供法律諮詢、行政支援、心理支持與必要安全防護，針對進一步的惡意濫訴行為，應建立篩檢與列管機制，賦予校方合理範圍內不予回應的權利，避免行政體系遭濫訴癱瘓。

第二「教養責任應由家庭、學校與政府共同分擔」，全教會表示，教養責任不應只由教師承擔，政府應修訂相關法規，明確將家長配合學校輔導管教措施納入課賁機制，引進強制親職教育或必要的行政配套。第三「建立教師心理危機覺察與支持制度」，將高壓班級、親師衝突、密集投訴等納入風險管理，並提供減壓措施、代理人力、專業諮商及同儕支持。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

教師 郭昱晴 校園

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