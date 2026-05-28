2026台灣工藝季據點翻倍 百大文化基地助陣

繼去年舉辦首屆台灣工藝季後，工藝中心今天宣布今年活動6月開跑，相較去年共有38處據點，在文化部所選百大文化基地助陣下，今年共有65處以上活動據點，讓工藝走進社區。

2026台灣工藝季涵蓋工藝島串連、展覽、活動、市集及行旅5大主軸，串連全台65處以上工藝據點，將透過導覽與手作體驗將工藝融入日常，主題涵蓋陶、木、漆、纖維等工藝領域，活動啟動記者會今天舉行。

文化部政務次長王時思表示，台灣工藝季長達3個月，將捲動全台與工藝有關的人們以及那些與工藝未見的人們，在今年活動中可以看到生活美學館、百大文化基地的加入，這些地方原本就是各地的文化社區中心，這也更能讓生活中的工藝走進台灣社區。

王時思表示，工藝是文化傳承的載體，透過工藝可凝聚歷史與情感，透過工藝師的手呈現並創造當代的群體記憶。希望透過台灣工藝季串連，讓工藝成為現代繁忙生活中的美好慰藉，也成為社區民眾共同記憶的連結，讓大家能在工藝中相聚。

今年台灣工藝季也結合數位服務設計，推出LINE官方帳號與數位集章，讓民眾可以在走訪工藝據點時累積電子章，並參加抽獎活動，抽取琉璃杯、象棋、藍染織品等台灣工藝好物，還有自行車大獎。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，台灣工藝季展現出民間力量，去年文化部長李遠在首屆台灣工藝季活動中提出「台灣是座工藝島」，希望今年活動也讓大家期待現今台灣不只能以科技島聞名，還能讓人看見台灣工藝的幸福與美好。

2026台灣工藝季系列活動將於6月1日至8月31日在全台各地展開，65處以上據點及相關活動可查看官網。