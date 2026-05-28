影／全教會呼籲跨部會檢討 盼完善制度避免教師過勞與壓力失控

日本長年位居台灣學生留學目的地的前三名，在一眾英語系國家中獨樹一幟。根據教育部最新統計，114年度赴日本留學的台灣學生多達7655人，是僅次美國和澳洲的第三大留學國。而在眾多日本名校中，早稻田大學（以下簡稱早大）更是深受台灣學子青睞，目前在校台灣學生近500名，人數是全日本大學之冠。究竟日本留學有何獨特魅力？早大又為何能對台灣學生產生如此強大的磁吸效應？ 文化親近、日本學費與生活費高CP值 早稻田大學台北國際交流中心接受《遠見》採訪，指出留日的台灣學生主要分為三大類：進入日語學校、報考大學或研究所，以及就讀專門學校（如設計、聲優訓練、烘焙等領域）。 由於在台灣長大的學生，自幼就容易接觸到日本文化，舉凡流行、藝術、設計、動漫等領域，喜歡上日本文化而開始嚮往留學日本的人不在少數，也有很多人為了學日語而負笈日本。 而就進入大學來說，相較歐美等其他主要留學國家，台灣與日本的文化相似度高，台灣留學生大多又對日本文化有一定的認識，因此更容易適應當地生活環境，不需面對太大的「文化衝擊」。 此外，日本有不少聲名卓著的學府，學費與生活費都比留學歐美低廉許多，這一點也構成相當實在的吸引力。又加上

2026-05-28 08:55