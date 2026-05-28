一年內第3起教師之死…教育部組專案小組赴高雄 全教會提解方

高雄市某國小一名自然科教師日前在校內墜樓死亡憾事，消息震驚教育界，這也是台灣一年內第3起基層教師在校內不幸死亡案件。教師團體呼籲中央正視教育現場高壓問題，全面檢討教師支持與親職責任制度。教育部則表示，已組成具諮商輔導及校園支持專業的專案小組前往高雄，協助後續關懷與了解事件處理情形，並將持續強化教師支持系統與工作環境改善。

全教會理事長侯俊良表示，這起憾事並非單一個案，而是長期累積的制度警訊，包括高壓班級經營、學生行為挑戰、親師溝通困境、外部濫訴壓力與教師心理支持不足，已是全國學校共同面對的系統性問題。

侯俊良呼籲，中央應檢討家長在學生輔導管教中的責任，建立家長課責與親職支持制度。教養責任若只流向教師，最後受傷的不只教師，也包括孩子、班級、校園，甚至是整個社會。此外，中央政府應儘速啟動跨部會檢討，邀集教師、校長、家長、兒少權益、特教、輔導、社政、衛政與法律專業，共同研議相關制度，讓教師在高壓中被看見，讓家庭與政府共同分擔責任，讓學校有能力保護教職員，才可能維持真正安全而有品質的教育環境。

針對近期教師不幸離世事件，教育部表示，深感哀痛與不捨，已組成具諮商輔導及校園支持專業的專案小組赴高雄，了解掌握學校協助家屬、教職員生後續關懷輔導情形，同時督請高雄市政府教育局就事件妥善掌握，釐清處理過程，並配合檢調或權責機關依法辦理。

教育部說，教師是教育現場最重要的力量，教師在教學現場，班級經營、學生輔導、親師溝通上承擔高度責任，也需要穩定而即時的支持。教育部已「補助並輔導各縣市」建置教師諮商輔導支持體系，提供教師專業諮詢、心理諮商輔導等服務，協助教師在面對工作壓力或身心困擾時，能有可近性的支持管道。教育部也將持續協助並督導地方政府落實教師支持體系，關心教師身心狀況，適時提供關懷、轉介及必要協助，同時也將持續檢視教師支持服務使用情形與現場回饋，讓既有支持系統更能貼近教師需求，讓教師在面對教育現場挑戰時，能更早獲得必要協助。

教育部強調，非常重視教師工作環境改善與身心支持，也將持續與地方政府及學校強化既有支持措施落實並確實進到現場，並持續推動改善教師教學工作環境各項相關措施。針對各界關心教師工作環境、行政減量、班級經營支持、身心支持、強化親職教育等面向，教育部均持續蒐集教育現場建議及意見，作為後續精進教師支持措施之參據。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線