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「以前怕學生不會，現在怕學生不爽」網揭教師高壓現況：下一個崩潰的是誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
苦惱的老師示意圖。圖／AI生成
苦惱的老師示意圖。圖／AI生成

有一名網友在論壇Dcard上以「如果連老師都撐不下去了，下一個崩潰的會是誰？」為題發表長篇貼文，揭露台灣教育現場的困境，引發廣泛討論。貼文中提到，高雄一位國小自然科老師因壓力過大而離世的消息讓人震驚，進一步引發社會對教師職業困境的關注。

根據該名網友的描述，台灣教師面臨的挑戰已不僅僅是教育本身，還包括家長和學生的高壓要求、繁重的行政工作以及情緒管理等多重角色的負擔。貼文中提到，「以前老師怕學生不會，現在老師怕學生不爽」，這句話道出了現今教育現場的變化。教師不僅要教授知識，還需要應付學生可能的不滿情緒，甚至面對家長的投訴和壓力。

該網友進一步指出，台灣的少子化問題雖然已經成為社會關注的焦點，但另一個值得擔憂的問題是未來「誰來當老師？」曾幾何時，考上師範大學是一件令人驕傲的事，但如今教育系卻成為許多學生避之唯恐不及的選擇。這反映出教師職業吸引力的下降，也暴露了教育體系內部存在的深層問題。

根據教育部統計，不少中小學教師每週實際工作時數超過50小時，部分導師甚至接近60小時，遠超過一般上班族的工時。長時間的工作加上精神壓力，使得許多原本充滿熱情和理想的教師逐漸被消耗殆盡。一些網友留言表示，認識的老師朋友往往充滿無奈，甚至因心理壓力而害怕與孩子接觸。

貼文中還提到一些案例，例如宜蘭某學校發生學生用圓規刺傷老師的事件，更是突顯了教育現場的危機。這些事件不僅傷害了教師的身體，也深深影響了他們對教育工作的信心。

網友們紛紛留言表達對教師職業現狀的憂心。一名網友指出：「整個社會風氣笑貧不笑娼，鼓吹投機……努力唸書或學技術的意義在哪裡？」另一名網友則表示，「教育才是根基，如果崩了就真的悲劇了。」許多人認為，教育不僅是知識傳授，更是培養下一代健全人格的重要基石。

此外，有網友提到，如今教師與學生之間的關係也較過去有所轉變。「現在當老師很講求EQ，要會拿捏距離，亦師亦友。」然而，在這樣的氛圍中，許多老一輩教師仍然難以適應新世代的教學方式，導致教學過程充滿挫折感。

該名網友最後感嘆道：「如果有一天連老師都撐不下去，那麼崩潰的恐怕不只是教育，而是我們共同的未來！」

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教育 教育部 老師

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