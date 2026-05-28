李紫彤北歐駐村工作坊 探問暴力與療癒問題

台灣藝術家李紫彤日前於瑞典駐村，今日將在芬蘭舉辦工作坊，透過對於戰爭的深刻思考，以及對MeToo運動倖存者的關懷；李紫彤透過個展「中陰裡的慈悲與復仇」與工作坊探討肉體不公到後人類戰爭對當代人的影響。

藝術家李紫彤4月10日至5月24日在瑞典霍夫得美術館（Skövde konstmuseet）駐村，舉辦個展「中陰裡的慈悲與復仇」，也進行了有關「肉體不公」的工作坊，邀請當地民眾透過藝術的方式，探問當代人面對暴力的狀態。

她表示，烏克蘭遭受無人機轟炸、加薩的地面清除、中共在台海的反覆試探，暴力以越來越「精準」、「遠端」的形式執行，同時也以越來越快的速度從新聞版面消失。

李紫彤告訴中央社，面對這樣的暴力，人卻可能因為科技而越來越抽離。在訪問無人機駕駛的過程中發現，無人機的操作類似線上遊戲介面，有些駕駛表示，當他們在執行攻擊任務時，其實是無感的。

同時，李紫彤長期參與、觀察MeToo運動，在運動席捲多國數年之後，許多倖存者仍困在漫長的司法程序或沉默的社會壓力之中，等待一個無法抵達的結局。

她認為，當代人所共同面對的，或許是同一種處境，知道傷害已然發生，卻找不到一個語言、一套制度、一個儀式，能夠確切地離開它。

借用藏傳佛教的「中陰」（Bardo）概念，也就是死亡與轉生之間的懸浮狀態，來命名這個所有人或多或少都身處其中的地帶。「中陰裡的慈悲與復仇」（Mercy and Vengeance in the Bardo），正是為此而生的展覽。

展覽匯集了李紫彤「女性主義格鬥俱樂部」系列中的3個長期研究計畫的作品，從親密關係的操控、到司法體系的結構性壓迫、再到後人類戰爭的技術政治，3條線索彼此交織，共同構成一幅關於「肉體不公」（bodily injustice）的當代圖景。

3件作品各自指向不同的暴力形式，卻共享同一個核心命題：「中間」——慈悲與復仇之間、受害與倖存之間、戰爭與和平之間、提出指控與獲得承認之間。這不是一個人暫時的過渡，而是許多人被迫長期滯留的地方。

她說，所謂肉體不公，指的並非單一事件的物理傷害，而是一種持續性的剝奪結構：一個曾遭受性暴力的身體在司法程序中被迫不斷自我證明；一個在慢性病或障礙中生存的身體必須反覆翻譯自身經驗才能換取支援；一個在戰爭中倖存的平民身體，在軍事語言裡只是一個「附帶損害」的數字。這種翻譯與證明的負擔本身，即是暴力的延伸形式。

在瑞典的工作坊中，李紫彤帶領參與者在小組中分享掙扎與生命經驗，讓每個人可以安全的分享、聆聽，實踐每個個體皆是自身現實的主人，亦能成為集體的教師。她發現，瑞典的群眾很習慣討論身體不易、肉體不公的話題，很願意不帶評論的聆聽他人。

結束瑞典的駐村之後，李紫彤受芬蘭M-Cult與Solu／生物藝術協會邀請，在28日於赫爾辛基進行演講與工作坊活動。

李紫彤將分享自身如何從慢性病、毒性關係與台灣MeToo運動的親身處境出發，將倖存的過程轉化為一種交叉比對文獻、重建自身真實的研究方法。

李紫彤為台灣酷兒女性主義藝術家，作品曾於國立台灣美術館、MIT博物館、現代汽車藝術中心北京館、英國Asymmetry基金會等地展出，為TinyverseNPO創辦人。