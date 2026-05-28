為何日本早稻田大學的台生特別多？台灣留學生赴日偏好大公開

日本長年位居台灣學生留學目的地的前三名，在一眾英語系國家中獨樹一幟。根據教育部最新統計，114年度赴日本留學的台灣學生多達7655人，是僅次美國和澳洲的第三大留學國。而在眾多日本名校中，早稻田大學（以下簡稱早大）更是深受台灣學子青睞，目前在校台灣學生近500名，人數是全日本大學之冠。究竟日本留學有何獨特魅力？早大又為何能對台灣學生產生如此強大的磁吸效應？



文化親近、日本學費與生活費高CP值

早稻田大學台北國際交流中心接受《遠見》採訪，指出留日的台灣學生主要分為三大類：進入日語學校、報考大學或研究所，以及就讀專門學校（如設計、聲優訓練、烘焙等領域）。

由於在台灣長大的學生，自幼就容易接觸到日本文化，舉凡流行、藝術、設計、動漫等領域，喜歡上日本文化而開始嚮往留學日本的人不在少數，也有很多人為了學日語而負笈日本。

而就進入大學來說，相較歐美等其他主要留學國家，台灣與日本的文化相似度高，台灣留學生大多又對日本文化有一定的認識，因此更容易適應當地生活環境，不需面對太大的「文化衝擊」。

此外，日本有不少聲名卓著的學府，學費與生活費都比留學歐美低廉許多，這一點也構成相當實在的吸引力。又加上，日本在地理位置上與台灣相近，且近年歐美不時發生種族、社會衝突等動盪事件時，留學生與家長也會更青睞整體社會治安穩定的日本。

就擁有最多台灣留學生的早稻田大學來說，一年學費約落在台幣28至40萬之間（部分專業研究所除外），加上東京的生活費，一年總花費粗估約70至90萬台幣，每年整體開銷約為美國留學（動輒一年需300萬台幣）的三分之一。

早稻田是名門私校，學生若就讀國立大學，如東京大學或京都大學，學費還會更低，例如東大於2025年調漲學費之後，一年學費是64萬2960日圓，將近台幣13萬。

早稻田大學的大隈講堂。圖／早稻田大學台北國際交流中心提供

日本大學選校參考指標怎麼看？

台灣留學生在選擇留學的日本學府時，重要的參考指標包括學校排名與地理位置考量；以排名來說，很多留學生和當地學生都會參考「舊帝一工神」、「早慶」、MARCH、「關關同立」等，由一流大學的校名所編成的口訣。

舊帝一工神指的是七所從前的帝國大學，也就是如今的東京大學、京都大學、大阪大學、名古屋大學、東北大學、九州大學、北海道大學，再加上一橋大學、東京工業大學（現已併校更名為東京科學大學）、神戶大學，合計十所頂尖國立大學。

早慶則是指早稻田大學和慶應義塾大學這兩所位於東京、歷史悠久的著名私校；MARCH是五所同樣位於東京、入學難度僅低於早慶的私立名門大學，包括明治大學、青山學院大學、立教大學、中央大學和法政大學。

除了東京圈，關西地區的著名私校則有關關同立：關西大學、關西學院大學、同志社大學，以及立命館大學。這些學校，因入學高度競爭，都被日本民間稱為「難關大學」。

而出於對就業、實習等資源的需求考量，許多留學生與日本學生會更傾向選擇大都會區、特別是東京圈的大學，因此像早慶、上智大學、MARCH等東京名門私校的入學難度要勝過許多國立大學。

台灣留學生為何最愛早稻田？

台灣留學生在選擇學校時，這些難關大學自然也會是不少台生的目標，而相比其他日本的大學，早稻田大學不僅擁有最多台灣留學生，且台生人數明顯多出他校一大截。目前約有近500名台生在早大就讀，早稻田大學台北國際交流中心也指出，往年在校的台生人數都穩定在300人以上、每年新入學的台生大約100人左右。

其他有大量台灣留學生的日本學府，還包括約200多人的東京大學、100多人的京都大學和慶應義塾大學，但為何在名門大學當中，早大的台生人數也特別多？

早大台北國際交流中心表示，一部分原因在於早大的學校規模大、是全日本學生人數第二多的大學，在校生總數約四萬七千多名，當中近兩成是外籍學生，在學生基數龐大的前提下，台灣留學生人數便高居各校之冠。

以地理位置來說，早大位於東京新宿區，新宿區是東京的核心商業與交通樞紐，對學生來說具極大吸引力；且早稻田大學以自由學風著稱，包容性高，對留學生而言是更加友好的環境。

此外，早大與台灣的淵源久遠，從日治時期開始就有台灣學子前往早稻田大學就讀，至今台灣人校友人數眾多，在台灣的各行各業皆有校友的蹤跡。多虧於此，多年來早大的名字一直為多數台灣人所知，也與台灣的各級學校保持良好的互動關係。

校方也投注心力維繫與台灣校友的關係及在台招生，2008年設立了早大台北國際交流中心，除了負責校友業務之外，每年也會舉辦對外公開的綜合留學說明會、至台灣各高中舉辦招生說明會，其中早大也與部分高中合作，透過「指定校推薦」制度，由特定高中推薦學生申請早大全英語課程的就讀名額。

「全英語授課」開闢留日新捷徑，早稻田是先驅

值得一提的是，過去日文能力不足往往是赴日留學的最大門檻。然而近年「全英語授課學程」在日本逐漸普及，成為吸引台灣學生、乃至其他更多國家留學生的重大轉捩點。學生能夠在體驗日本生活的同時，享有如同歐美留學般的英語學習環境。

在這波國際化浪潮中，早大扮演了先驅者的角色。早在1884年就開始招收外國留學生的早大，於2004年便領先日本政府的政策推動，首創全英語授課的「國際教養學部」。該學部提供七大領域的綜合型課程，讓學生自由探索。隨後，早大更將全英語課程擴展至政治經濟學部、社會科學學部、文化構想學部、理工學術院等，成為全日本提供最多全英語學程選擇的大學之一。

同時，早大的全英語課程為申請入學的學生提供極大的彈性，申請者不需具備日文成績，只需提交如TOEFL或IELTS的英文檢定，並接受各國的大學入學考試成績，以台灣來說，可用學測成績申請（分科測驗因時程關係、統測因性質關係暫不適用）。

早大全英語授課留學生，畢業後進入日商比例高

早大校友圈中流傳著一個說法，「不管你畢業後進入什麼公司，裡面一定都有一位早大畢業的學長姐。」早大台北國際交流中心表示，早大全英語課程的留學生中，有將近六成在畢業後選擇直接進入職場，其中高達94%進入了日本企業（包含外商的日本分公司），這一點同樣吸引渴望長期留在日本發展的留學生。

因此，本就在日本排名頂尖的早稻田大學，從學習領域到就業考量，都契合著留學生的需求，也就成為台灣留日學生當中，最具指標性的學府。

（本文出自2026.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）