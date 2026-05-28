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體育班該廢除？基層教師揭弊病 支持留存者：拯救許多孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
體育班存續近日再度引起討論。 示意圖／ingimage
體育班存續近日再度引起討論。 示意圖／ingimage

近日行政院前政務委員張景森建議運動部教育部聯手廢除高中以下體育班，引起網友們熱議。一名曾經帶過體育班的大學講師發文，認為體育班有存在的必要性，但每個地方的執行面向不同，這是目前最大的問題。不過也有網友覺得，體育班應該要廢除，轉而針對體育教學正常化進行改革，才能提升孩子們對體育的興趣。

張景森指出，學生不應該是獎牌的耗材，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班。運動部回應，運動人才培育應回歸以教育為核心、學生適性發展為重心，兼顧學業、運動參與及生涯探索，避免過早單一化訓練，將持續與教育部合作，蒐集各界意見，檢視現行體育班制度的整體架構及實務運作問題，審慎評估制度調整方向。

體育班出身的台師大講師王建睎在Threads發文，表示體育班仍有存在的必要，不過目前最大的問題在於每一個地方執行、運作的方向都不一樣，在他訪視的過程中，發現有些地區重視體育班，且有系統化教學，有些地方則對學科不太重視。

此文一出，有一位國中部體育班導師回應，他帶過兩屆的體育班，反而認為國中小體育班應該廢除，高中方面如果要留著，就要優化相關的制度，真正重要的是「體育教學正常化」，並不是國中三年只有教籃球、排球或羽球，其他運動項目都沒教，如果能教更多運動，才能讓學生培養更多興趣，有樂趣才會進步。

也有曾經任職過國中體育組長的網友留言，指出目前體育班的困境，過去學生練體育是真心想進步，現在則是純粹不想要讀書，後半段的學校體育班甚至為了補足人數，只要手腳健全的學生都收，增加了管理難度，更沒辦法提升競賽成績。

還有網友指出經費的問題，他舉例，如果經費來源多數不來自公部門，家長對體育班就有很大的影響力，「甚至可能影響到教練的聘用」；相反地，如果經費多數來自公部門，就要留意校隊使用經費的比例，有些教練可能會頻繁比賽，造成他的課程經常由其他老師代課，並影響其他部門的出差費，「光是經費使用，水就很深」。

但也有網友支持體育班存在，認為不是每個學生都擅長讀書，「反倒是體育班拯救了很多孩子」，他建議不要廢除高中以下的體育班，並希望各縣市能建立專門的體育專科學校，才能更有系統地培養體育人才。

體育班 張景森 運動部 教育部

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