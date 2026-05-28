教團憂學力測驗變調 盼退回學習扶助檢測

為協助掌握學生學習成效與升學進路，全台十七縣市舉辦學生學習能力檢測。全國教育產業總工會指出，近年部分縣市將學力測驗結果與班級排名、教師績效及校長考核掛鉤，導致教育現場壓力升高，甚至出現占用正課時間反覆練習考古題，呼籲停止學力測驗，回歸學習扶助檢測機制。

全教產理事長林蕙蓉表示，部分縣市推動的學力測驗已逐漸偏離教育本質，甚至將測驗結果作為班級排名及教師績效依據。偏鄉學校更面臨巨大壓力，例如屏東縣超過百所偏遠學校仍被要求達成一定測驗標準，卻忽略城鄉差距及學生背景因素，校長若未達標還可能面臨約談、會議點名及列入遴選評比等壓力，進而回頭施壓教師，加劇教育現場負擔。

林蕙蓉說，許多教師還被迫占用正課時間反覆要求學生練習考古題、利用正課時間施測，恐違反國民小學及國民中學正常教學實施要點。此外，學力測驗題庫雖依課綱設計，但各校教科書版本與進度不同，學生可能遇到未學過的題目，難以真實反映學習成效，甚至打擊學生信心。

全教產副理事長林碩杰認為，目前已有國中小學習扶助科技化評量，已能掌握學生學習狀況並提供補救教學；若各縣市再另行推動學力測驗，卻未整合資源、人力與後續支持，恐造成制度疊床架屋。

教育部表示，學生學習評量與檢測應回歸診斷、支持及改善的功能，檢測結果宜作為學生學習支持、教師教學協助及教育資源配置參考，不應作為教師考績或學校績效評比依據。至於地方政府是否辦理學力檢測，應由各地依權責評估；辦理相關檢測時，也應兼顧正常教學與課程安排，避免影響學生多元學習，相關結果分析與改進措施則應以協助學校與教師掌握學生學習需求為主，避免增加行政負擔。