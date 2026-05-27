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教育部每年再投15億降學貸負擔 還款寬限期多1年估41萬人受惠

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
總統賴清德拍板「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」等十八項措施，包括就學貸款利息降1%、還款寬限從一年增為兩年。聯合報系資料照
總統賴清德拍板「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」等十八項措施，包括就學貸款利息降1%、還款寬限從一年增為兩年。聯合報系資料照

總統賴清德拍板「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」等十八項措施，包括學貸利息降1%、還款寬限從一年增為兩年，還款利率將從1.775%降為0.775%，並延續推動私立大專校院學雜費每年補助3.5萬。教育部將投入每年15億預算，其中還款展延1年，估計可嘉惠41萬名學生。

教育部說明，除了現行20億利息支出外，預估每年再投入15億，讓申貸學生無論是在學或畢業後的還款期間，都能獲得照顧。以一名大學生貸款8學期、貸款總額約台幣30萬元計算，畢業後受惠於寬限期多1年政策，將由政府負擔利息8355元，約可照顧7.3萬名學生。又學生於畢業後2年才開始還款，還款利率下降後，估首年還款利息減少約2800元，約有41萬名學生受惠。

全教總大專、私校委員會主委楊逸飛表示，台灣的大專校院多是中產以上背景學生進入公立學校，以下者進入私立學校，因此多是私校生在辦理就學貸款，等於一畢業就負債，也會有更強的工作焦慮。

楊逸飛談到，學貸利息下降、寬限還款確實會讓學生有感，也能讓學生不再忙於打工更安心就學，但近年也耳聞有部分商學院學生辦學貸是要用於投資，還有賴銀行端落實審核，才能幫助真正需要幫助的學生。

另針對政府持續補助私立大專校院學雜費，元智大學校長廖慶榮談到，過去不少學生認同私校辦學特色、教學環境，但可能因學費較高而卻步，透過政府補助，學生反而有更多機會選擇位於都會區、辦學績效好，與產業連結密切的私立大學。

但楊逸飛談到，這三年下來，當拉平公、私立學校學雜費，學生則更傾向往都會區移動，加劇了城鄉問題，部分經營困難的學校也更顯困難，補助至今上路已三年，政府似乎還沒想到對策。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，政府應把稅收用於大學、中長期投資、建設，否則通貨膨脹下，大學只會愈來愈窮。尤其當國內股市大漲、ＧＤＰ提升之餘，教師薪資仍只有鄰國三分之一，導致好教授都被香港、新加坡挖角，可以補貼學費、就學貸款落實教育平等，但此基礎問題不能不解決。

學貸 教育部 賴清德

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