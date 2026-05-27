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教部投入15億降學貸負擔 寬限期多1年41萬人受惠

中央社／ 台北27日電
教育部。 圖／聯合報系資料照片
教育部。 圖／聯合報系資料照片

總統府今天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中為減輕就學貸款負擔，教育部將投入新台幣15億元預算，其中還款展延1年的措施，估有41萬人受惠。

近年由於少子女化，申請學貸人數逐年下降，根據教育部統計，103學年度約有57萬人次申貸，到113學年度剩下33萬人次。而近年政府陸續祭出私立大專校院補助、住宿補貼等政策，連帶使總貸款金額降低，103學年度申貸金額為233億元，到113學年度剩下114億元。

上述情況，使得政府有更多經費可用於放寬學貸措施，在總統府今天公布的「台灣人口對策新戰略」中，便提出將推動「學貸利息降1%，寬限期多1年」措施，大幅降低在學期間的利息負擔，及畢業初入職場時的還款壓力，讓學生能專心學業。

教育部今天晚間以文字回應中央社記者，除了現行20億的利息支出之外，教育部預估每年再投入15億元預算，讓申貸學生無論是「在學」還是畢業後的「還款」期間，都能獲得照顧。

原本有約3%的申貸學生（近7000名）因家庭年收入較高，在學期間須自行負擔利息，未來將改由政府負擔0.9%的利率，在學期間全面免息。

以一名大學部學生貸款8學期、貸款總額約新台幣30萬元計算，畢業後受惠於「寬限期多1年」政策，將由政府負擔利息約8355元，約有7.3萬名學生獲得照顧。

未來，學生畢業後2年才開始還款，原負擔利率從1.775%降為0.775%（學貸利息降1%），估首年還款利息減輕約2800元，約有41萬名學生受惠。

學貸 教育部 總統府

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