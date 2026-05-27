首屆兒童戲曲藝術節 「穿越小戲台」陪同認識戲曲

國立傳統藝術中心舉辦首屆「2026兒童戲曲藝術節」將於6月下旬登場，本屆以「穿越小戲台」為主題，結合偶戲、歌仔戲、即興劇與馬戲，陪伴孩子認識戲曲，今天舉行宣告記者會。

國立傳統藝術中心（傳藝中心）主任陳悅宜致詞表示，兒童戲曲是屬於未來工程，惟有讓兒童在不同階段的成長歷程，持續愛上戲曲，並主動帶領親友及自己的下一代加入，才能成為永續的文化循環。

策展人吳岳霖致詞表示，兒童戲曲藝術節不只是給孩子觀看，也要讓不熟悉戲曲的大人，重新感受到如兒童般的新奇與想像，讓大人陪伴小孩一起走進劇場，共同體驗感受甚至創造出屬於自己的兒童戲曲。

根據傳藝中心發布新聞稿，今年藝術節邀請不同領域團隊加入創作行列，甫入選台灣品牌團隊的台北木偶劇團，重新打造傳藝金曲獎得獎作品「水鬼請戲」，推出科技版「水鬼請戲．臨水之界」。

創造焦點團隊作品「小丑八怪－蘭後呢？」，結合戲曲身段、雜耍與高空特技，以「非刻板英雄」重新詮釋花木蘭傳奇。

台北海鷗劇場「吟遊詩人忘了說故事」以歌仔戲「做活戲」概念為靈感，融合即興劇演出，用睡前說故事的方式，邀請現場觀眾共同參與創作過程。

浩明創意工作室「今天的營業時間即將結束」，想像歌仔戲已經消失，只能成為博物館的展覽，讓歌仔戲前後場角色在深夜裡再次復活、重返舞台。

更多演出內容及活動詳見兒童戲曲藝術節官網。

「2026兒童戲曲藝術節」6月27日至8月16日於台灣戲曲中心小表演廳及小舞台舉行。