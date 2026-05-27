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教團憂學力測驗偏離本質 教部：應回歸診斷功能
全教產今天指出，多個縣市將學生的學力測驗結果，與班級排名、教師績效、校長考核掛勾，已偏離本質。教育部呼籲縣市，應讓學力測驗回歸診斷、支持學習的功能。
全國教育產業總工會理事長林蕙蓉今天在記者會指出，有17個縣市28日將舉辦學生學習能力檢測（以下簡稱學力測驗），初衷是協助老師了解學生的學習成效，如今卻已變調，部分學校出現借課、反覆練習、公開班級排名，如果未達標準便咎責教師，已經影響學生的正常學習。
教育部晚間以文字回應中央社記者指出，是否要舉辦學力測驗，屬於地方政府的權責；但國中小須依照12年國教課綱教學，相關檢測也要兼顧正常教學及課程安排。
教育部強調，學力測驗相關結果分析、研習或改進措施，應以協助學校及教師掌握學生學習需求為目的，避免增加不必要行政負擔。
此外，教育部呼籲，縣市政府舉辦相關檢測措施，應回歸診斷、支持及改善的功能，將檢測結果用作學生學習支持、教師教學協助及教育資源配置的參考，避免作為教師個人責任歸咎、考績評價或學校的單一績效指標。
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