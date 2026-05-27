新北免費營養午餐 家長盼補強導護配套、教師憂排擠預算

新北市下學期將推動免費營養午餐政策，新北市長侯友宜今天宣布加發導師與午餐承辦人每月1500元午餐指導費、提高教師員額並讓導師減授1節課，作為相關配套。新北市教師協會理事長林松宏表示，市府願意補足教師負擔「當然感謝」，但也擔憂免費午餐恐排擠教育經費；新北市家長會長協會理事長游沛淇則認為，目前較缺乏的是導護志工配套，尤其小學生放學時間延後後，中午時段的人力安排仍需進一步規畫。

林松宏表示，教師端其實一直希望孩子能留在學校正常上課後，再來處理午餐問題，這樣較符合學生學習節奏與生理需求。他坦言，市府推動免費營養午餐，也有全國各縣市陸續跟進的壓力，「如果不做，可能也會被罵。」

林松宏指出，免費營養午餐上路後，確實會增加學校老師及校務運作負擔，因此協會先前也向市府爭取相關配套。他表示，市府願意提供午餐指導費、導師減授課等措施，「我們當然感謝市府願意這樣做」，但也希望外界不要因此認為老師「理所當然要承擔更多辛苦」。

他也提到，協會同步爭取提高教師員額編制，希望趁少子化時代調整人力配置，避免未來國小出現減班、超額問題。此外，教師端也擔憂免費營養午餐經費，未來恐排擠其他教育預算，盼市府後續持續重視教育環境改善。

游沛淇則表示，目前家長較關心的，是免費營養午餐後小學生放學時間延後，衍生的導護與志工人力問題。她指出，過去部分小學生中午前放學，未來用餐後改至下午1點放學，導護志工服務時間也必須跟著延長。

游沛淇認為，市府未來應思考是否提供導護志工相關補貼或配套，「因為志工也不是沒吃飯」，中午時段留校協助也會增加負擔。她表示，目前整體政策規畫已算完整，但導護志工部分仍缺乏較明確方案，希望市府後續能再補強。