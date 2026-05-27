通霄電廠今發放通苑地區學子獎學金 更挹注家扶「特別助學金」200萬

台電公司通霄發電廠114學年度促進電力發展營運協助金的「獎助學金」發放，今日上午在廠內禮堂登場，除當地通霄、苑裡906名優秀學子受惠外，今年更挹注200萬元「特別助學金」給苗栗縣家扶中心，資助其提報的48名優秀的高中職及大專生。
台電公司表示，台電自1990年設立獎助學金計畫，至今37年來已攜手50萬名學子度過求學時光，累積挹注超過20億元的圓夢基金；今年，台電再度匯聚全國20座電廠的力量，大手筆發放近6000萬元獎助學金，用實際行動為當地的教育發展增添動能。
通霄發電廠上午舉辦114學年度促進電力發展營運協助金獎助學金頒獎典禮，廠長李枝榮親自主持，苗縣府副縣長邱俐俐及縣員周玉滿、翁杰、陳品安，另通苑兩地的校長、里長與地方仕紳也都受邀與會，共同見證台電回饋鄉里的溫馨時刻。
今年通霄鎮有825人、苑裡鎮81人，共906名優秀學子獲頒獎學金，合計391萬5500元；此外，更結合苗栗縣家扶中心提報，資助48名優秀的高中、高職及大專生「特別助學金」共200萬元，兩項總計投入591萬5500元。
李枝榮表示，通霄電廠長期秉持「與地方共生共好」的在地願景，不僅肩負穩定供電的使命、點亮每盞燈，更將這份電力化為實質的在地關懷；未來，將持續為當地的教育發展深耕心力，與地方鄉親攜手共創繁榮共好的未來。
新北市下學期將推營養午餐免費，新北市議會今天總質詢，國民黨議員對於免費營養午餐政策上路後，相關配套必須做到位，否則衝擊供餐品質與第一線教師負擔。新北市長侯友宜在答詢時宣布，隨著免費營養午餐上路，將加發導師與午餐承辦人每月1500元午餐指導費，並將國小教師員額從1.7提高至1.75人，且國中小導師減授一節課，粗估經費要增加4億元。
115年度縣市學生學習能力檢測（學力測驗）將在明天舉行，全台共17個縣市辦理。全國教育產業總工會指出，近年部分縣市將學力測驗結果與班級排名、教師績效及校長考核掛鉤，導致教育現場壓力升高，甚至出現占用正課時間反覆練習考古題、影響正常教學等情況，呼籲停止學力測驗，回歸既有的學習扶助檢測機制。
教育部國際教育司公告歐盟獎學金簡章，提供20個名額，獲獎者每年可獲1萬6000美元，相當於50萬台幣獎學金，為期2年。除了可取得歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金備取生資格者外，未取得該課程獎學金的自費生也可報名。
高雄市某國小一名自然科男教師返校後墜樓身亡，網路社群出現不少關於「生霸凌師」貼文討論，以及聲援校園管教言論，對此，高市教育局昨晚罕見發出重話，強調案發後已第一時間啟動校園危機處理與輔導機制，籲外界尊重家屬隱私，勿過度揣測，避免出現群眾獵巫情形，給家屬與師生更多空間。
AI浪潮下，孩子能快速產出完美作業，究竟是實力的提升，還是學習的警訊？師大教授許庭嘉指出，未來的勝負關鍵，不在於孩子會不會用科技，而在於是否具備核心的AI素養。當AI成為日常，這場變革會成為培養孩子自主學習的助力，還是拉大長期差距的隱形分水嶺？
「培力英檢」研發單位語言訓練測驗中心（LTTC）串聯測驗分析與教學現場需求，為大專校院師生發展了《學術英語Power Up》系列資源書，聚焦坊間少見的「論述策略」、「整合摘要」等說寫能力，並和臺大、臺師大、臺科大、中正、南臺等校，運用該系列書籍合作開發課程教案，上述資源現已公開於「培力英檢」官方網站，供各界教師瀏覽參考。
為了進一步促進學術英語教學與評量實務交流，LTTC特於每年舉辦「培力英檢」教師增能研習，今年更針對上述資源，以「口說與寫作圖文整合之課堂實踐」為主題，探討如何透過圖文整合、口語表達與學術寫作等跨領域核心學術英語能力，協助學生銜接專業領域的「全英語授課（EMI）」學習需求。本研習吸引超過四十所大專校院、近兩百位英語教師及EMI專業領域教師參與。
從能力評量到課堂教學，「培力英檢」回應高教現場需求
教育部高等教育司曾新元副司長於開場致詞時表示，自雙語教育政策推動以來，作為重點資源中心的LTTC研發並實施「培力英檢」，不僅建立學術英語能力的檢測工具，更利用評量觀察到的學習挑戰，回饋至教材研發，甚至提供相關系列研習，積極回應第一線教師在課程與教學上的實際需求。曾副司長
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