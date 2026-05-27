通霄電廠今發放通苑地區學子獎學金 更挹注家扶「特別助學金」200萬

台電公司通霄發電廠114學年度促進電力發展營運協助金的「獎助學金」發放，今日上午在廠內禮堂登場，除當地通霄、苑裡906名優秀學子受惠外，今年更挹注200萬元「特別助學金」給苗栗縣家扶中心，資助其提報的48名優秀的高中職及大專生。

台電公司表示，台電自1990年設立獎助學金計畫，至今37年來已攜手50萬名學子度過求學時光，累積挹注超過20億元的圓夢基金；今年，台電再度匯聚全國20座電廠的力量，大手筆發放近6000萬元獎助學金，用實際行動為當地的教育發展增添動能。

通霄發電廠上午舉辦114學年度促進電力發展營運協助金獎助學金頒獎典禮，廠長李枝榮親自主持，苗縣府副縣長邱俐俐及縣員周玉滿、翁杰、陳品安，另通苑兩地的校長、里長與地方仕紳也都受邀與會，共同見證台電回饋鄉里的溫馨時刻。

今年通霄鎮有825人、苑裡鎮81人，共906名優秀學子獲頒獎學金，合計391萬5500元；此外，更結合苗栗縣家扶中心提報，資助48名優秀的高中、高職及大專生「特別助學金」共200萬元，兩項總計投入591萬5500元。

李枝榮表示，通霄電廠長期秉持「與地方共生共好」的在地願景，不僅肩負穩定供電的使命、點亮每盞燈，更將這份電力化為實質的在地關懷；未來，將持續為當地的教育發展深耕心力，與地方鄉親攜手共創繁榮共好的未來。

通霄發電廠114學年度促進電力發展營運協助金「獎助學金」，今上午在廠內禮堂舉行頒獎典禮。圖／通霄發電廠提供