逆境向學不認輸 南市3學生獲總統教育獎

2026總統教育獎名單揭曉，台南市共有學甲區宅港國小周君憲、將軍國中張麗卿及國立後壁高中林勇杉3名學生獲獎。教育局指出，周君憲等3人身處逆境向學不服輸，林勇杉更以社區高中高中台大電機系，殊為不易。

台南市政府教育局將在下月6日安排表揚，其中，宅港國小周君憲自嬰兒時期歷經多次重大手術並造成視力受損，仍努力完成與同儕相同學習任務，並投入太鼓、木箱鼓、弦樂及音樂創作，在音樂中展現自信。

將軍國中張麗卿自小在艱辛環境中成長，仍兼顧課業、運動與校內活動，並定期返回國小兒少站輔導學弟妹，以行動回饋他人。

而國立後壁高中林勇杉來自白河弱勢家庭，高一時父親離世後承擔家庭責任，仍保持高中3年全校第一名，曾榮獲「2025年總統教育獎—奮發向上獎」及青年署青年百億海外圓夢冰島國際志工甄選等肯定，並透過台大「希望入學」管道，錄取國立台灣大學電機工程學系。

教育局長鄭新輝表示，今年南市國中小共有8位初審表現優異學生進入全國複審，其中周君憲、張麗卿獲總統教育獎，其餘也獲教育部頒發「奮發向上獎」肯定；另外，國立後壁高中林勇杉也獲總統教育獎，同表祝賀與肯定。

學甲宅港國小周君憲自嬰兒時期歷經多次重大手術並造成視力受損，仍努力完成與同儕相同學習任務，在音樂中展現自信。記者謝進盛／翻攝

2026總統教育獎名單揭曉，後壁高中林勇杉獲獎。記者謝進盛／翻攝