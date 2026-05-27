大濛電影紀念套書上市 收錄珍貴劇照、美術手繪稿

獲金馬獎5大獎項肯定的電影「大濛」票房破億，今天除了在串流平台Netflix上架，電影紀念套書也在今天正式出版發行。

根據新經典文化發布新聞稿，本書完整記錄導演陳玉勳與團隊如何拍出這部台灣最難刻畫的主題與時代，全書收錄珍貴劇照、美術手繪稿，以及劇中備受觀眾關注的「阿迷與阿水」復刻畫本。

陳玉勳在書中「留下來的風景」文中表示，「我們現在的風景，都是前人所建立的，我希望我們也可以為後代的人，建立美好的風景。」

新聞稿指出，本書同時也是影視製作珍貴檔案，包含66張由劇照師吳易致精選的劇照、30張金馬最佳美術設計王誌成的手繪場景稿，以及12個年代場景、6個關鍵畫面與物件的深度解析。

「大濛」電影紀念套書新書分享會31日邀請陳玉勳、王誌成暢談幕後故事，將在台灣文學糧倉舉行。