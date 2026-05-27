聽新聞
0:00 / 0:00
大濛電影紀念套書上市 收錄珍貴劇照、美術手繪稿
獲金馬獎5大獎項肯定的電影「大濛」票房破億，今天除了在串流平台Netflix上架，電影紀念套書也在今天正式出版發行。
根據新經典文化發布新聞稿，本書完整記錄導演陳玉勳與團隊如何拍出這部台灣最難刻畫的主題與時代，全書收錄珍貴劇照、美術手繪稿，以及劇中備受觀眾關注的「阿迷與阿水」復刻畫本。
陳玉勳在書中「留下來的風景」文中表示，「我們現在的風景，都是前人所建立的，我希望我們也可以為後代的人，建立美好的風景。」
新聞稿指出，本書同時也是影視製作珍貴檔案，包含66張由劇照師吳易致精選的劇照、30張金馬最佳美術設計王誌成的手繪場景稿，以及12個年代場景、6個關鍵畫面與物件的深度解析。
「大濛」電影紀念套書新書分享會31日邀請陳玉勳、王誌成暢談幕後故事，將在台灣文學糧倉舉行。
【編輯推薦】
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。