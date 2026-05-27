台灣鯛外銷下滑 漁業署：最大市場美國庫存充足

農業部統計，去年台灣鯛外銷減少約0.7%，今年1月至4月卻比去年同期下滑達25.1%。漁業署長王茂城今天說，主要是目前美國通路商的台灣鯛庫存充足，預期今年養殖量會減少。

台灣鯛（吳郭魚）是台灣具代表性的外銷水產品，民國114年外銷量為1萬6743公噸，相較於113年1萬6859公噸，微幅減少約0.7%；不過，今年1月至4月，台灣鯛外銷量為4154公噸，比114年同期5546公噸，下滑約25.1%。

美國是台灣鯛出口最大市場，占比近8成。根據農業部統計，114年外銷美國的台灣鯛為1萬3073公噸，比113年1萬3257公噸，減少約1%；今年1月至4月輸美的台灣鯛為3271公噸，比114年同期4279公噸，下降約23.5%，而同期114年輸美的台灣鯛，比113年3387公噸，多了26.3%。

王茂城上午出席台灣水產品促銷記者會，並接受媒體聯訪，談到台灣鯛的外銷情形，他表示，114年受美國關稅影響，上半年外銷美國的台灣鯛大幅增加，下半年則略減，但全年出口到美國總量僅微幅減少。因美國通路商114年大量進口台灣鯛，目前庫存充足，去化速度緩慢，使得今年台灣養殖業者處於觀望態度。

王茂城提到，台灣以小農小戶為主，難以與中國大陸及東南亞在價格與大量生產上競爭，產品外銷需重新定位市場，強調符合國際認證與合法生產，建立差異化競爭優勢。

王茂城表示，業者正在評估是否繼續養台灣鯛或改養虱目魚，由於去年虱目魚價格維持高檔，吸引業者轉向，預期今年台灣鯛養殖量將減少，虱目魚養殖量可能增加。漁業署正密切監控近期生產端放養數量，若虱目魚放養量超過歷年水準，將需提前制定因應措施，避免市場供需失衡。

漁業署上午舉行「產銷履歷呷好魚」記者會，與統一集團旗下連鎖通路聖德科斯，共同推廣具產銷履歷驗證的國產水產品，現場由料理達人蔡季芳示範，如何用煎的台灣鯛魚片做沙拉。

漁業署盼透過推廣產銷履歷制度，提升國產水產品從養殖、生產、加工到流通各環節的完整紀錄，確保產品資訊公開透明，來源可追溯，同時建立消費者信心。

王茂城指出，台灣目前約有2萬多場水產養殖場，加入產銷履歷約有1300多場，希望未來每年增加200場。