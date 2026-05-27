搭上「基隆-石垣市」黃金新航線 蘇澳鎮率訪學團赴日挑戰無翻譯寄宿

「基隆-石垣市」新航線明天啟航，台日兩國的海上觀觀光與經貿邁入新里程，宜蘭蘇澳鎮與石垣市為姐妹市，雙方「教育外交」搭上新航線，繼日前石垣市35名師生成功開箱蘇澳日常後，蘇澳鎮長李明哲將於5月30日率領7所中小學、共44名師生回訪石垣，在台日黃金新航線開通之際，展開5天4夜的跨海換宿體驗之旅。

今年兩國交流由日本石垣市代表團率先開跑，5月16日至20日由石垣市教育長﨑山晃率領12所中小學師生進駐蘇澳，蘇澳鎮公所特別攜手在地家庭讓日本學生直接「換宿生活」，體驗「海上龍舟」、「親海趴浪」與「踅夜市」，24小時沉浸台灣生活精髓，讓國際友誼在蘇澳土地上紮根。

適逢台日通航熱潮，蘇澳孩子接棒出訪，由鎮長李明哲率領文化國中、岳明國中等7校共44名師生，將於5月30日啟程石垣市，迎接高難度海外訪學挑戰。

蘇澳學子此次赴日將面臨兩大核心考驗：第一是「國際同班同學」，學生將直接坐進石垣市教室與日本同學同步上課，體驗不同教學節奏；第二則是「全日語家庭挑戰」，孩子們將挑戰24小時無翻譯的日式寄宿生活，從生活細節到餐桌文化，打破語言障礙建立跨國情感。

鎮長李明哲表示，明天基隆與石垣市的通航典禮，象徵台日距離更緊密，而蘇澳與石垣市早在8年前就通過教育搭建了堅固橋梁。

「最好的教育是創造機會，讓孩子親自去碰撞！」李明哲強調，看著孩子從害羞不敢開口，到最後能用手勢、英語和簡單日語跟國際夥伴打成一片，就是交流最動人的成果，鎮公所會持續打造「走出去、迎進來」雙向舞台，配合台日通航新時代，讓下一代具備走向世界的底氣與國際觀。

蘇澳鎮前往石垣市教育交流「海外訪學」授旗。圖／鎮公所提供

授予台日師生交流參訪的證書。圖／鎮公所提供

蘇澳鎮長李明哲5月30日率領7所中小學、共44名師生回訪石垣，在台日黃金新航線開通之際，展開5天4夜的跨海換宿體驗之旅。圖／鎮公所提供

蘇澳鎮長李明哲5月30日率領7所中小學、共44名師生回訪石垣，在台日黃金新航線開通之際，展開5天4夜的跨海換宿體驗之旅。圖／鎮公所提供