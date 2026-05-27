搭上「基隆-石垣市」黃金新航線 蘇澳鎮率訪學團赴日挑戰無翻譯寄宿

「基隆-石垣市」新航線明天啟航，台日兩國的海上觀觀光與經貿邁入新里程，宜蘭蘇澳鎮與石垣市為姐妹市，雙方「教育外交」搭上新航線，繼日前石垣市35名師生成功開箱蘇澳日常後，蘇澳鎮長李明哲將於5月30日率領7所中小學、共44名師生回訪石垣，在台日黃金新航線開通之際，展開5天4夜的跨海換宿體驗之旅。
今年兩國交流由日本石垣市代表團率先開跑，5月16日至20日由石垣市教育長﨑山晃率領12所中小學師生進駐蘇澳，蘇澳鎮公所特別攜手在地家庭讓日本學生直接「換宿生活」，體驗「海上龍舟」、「親海趴浪」與「踅夜市」，24小時沉浸台灣生活精髓，讓國際友誼在蘇澳土地上紮根。
適逢台日通航熱潮，蘇澳孩子接棒出訪，由鎮長李明哲率領文化國中、岳明國中等7校共44名師生，將於5月30日啟程石垣市，迎接高難度海外訪學挑戰。
蘇澳學子此次赴日將面臨兩大核心考驗：第一是「國際同班同學」，學生將直接坐進石垣市教室與日本同學同步上課，體驗不同教學節奏；第二則是「全日語家庭挑戰」，孩子們將挑戰24小時無翻譯的日式寄宿生活，從生活細節到餐桌文化，打破語言障礙建立跨國情感。
鎮長李明哲表示，明天基隆與石垣市的通航典禮，象徵台日距離更緊密，而蘇澳與石垣市早在8年前就通過教育搭建了堅固橋梁。
「最好的教育是創造機會，讓孩子親自去碰撞！」李明哲強調，看著孩子從害羞不敢開口，到最後能用手勢、英語和簡單日語跟國際夥伴打成一片，就是交流最動人的成果，鎮公所會持續打造「走出去、迎進來」雙向舞台，配合台日通航新時代，讓下一代具備走向世界的底氣與國際觀。
新北市下學期將推營養午餐免費，新北市議會今天總質詢，國民黨議員對於免費營養午餐政策上路後，相關配套必須做到位，否則衝擊供餐品質與第一線教師負擔。新北市長侯友宜在答詢時宣布，隨著免費營養午餐上路，將加發導師與午餐承辦人每月1500元午餐指導費，並將國小教師員額從1.7提高至1.75人，且國中小導師減授一節課，粗估經費要增加4億元。
115年度縣市學生學習能力檢測（學力測驗）將在明天舉行，全台共17個縣市辦理。全國教育產業總工會指出，近年部分縣市將學力測驗結果與班級排名、教師績效及校長考核掛鉤，導致教育現場壓力升高，甚至出現占用正課時間反覆練習考古題、影響正常教學等情況，呼籲停止學力測驗，回歸既有的學習扶助檢測機制。
教育部國際教育司公告歐盟獎學金簡章，提供20個名額，獲獎者每年可獲1萬6000美元，相當於50萬台幣獎學金，為期2年。除了可取得歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金備取生資格者外，未取得該課程獎學金的自費生也可報名。
高雄市某國小一名自然科男教師返校後墜樓身亡，網路社群出現不少關於「生霸凌師」貼文討論，以及聲援校園管教言論，對此，高市教育局昨晚罕見發出重話，強調案發後已第一時間啟動校園危機處理與輔導機制，籲外界尊重家屬隱私，勿過度揣測，避免出現群眾獵巫情形，給家屬與師生更多空間。
AI浪潮下，孩子能快速產出完美作業，究竟是實力的提升，還是學習的警訊？師大教授許庭嘉指出，未來的勝負關鍵，不在於孩子會不會用科技，而在於是否具備核心的AI素養。當AI成為日常，這場變革會成為培養孩子自主學習的助力，還是拉大長期差距的隱形分水嶺？
「培力英檢」研發單位語言訓練測驗中心（LTTC）串聯測驗分析與教學現場需求，為大專校院師生發展了《學術英語Power Up》系列資源書，聚焦坊間少見的「論述策略」、「整合摘要」等說寫能力，並和臺大、臺師大、臺科大、中正、南臺等校，運用該系列書籍合作開發課程教案，上述資源現已公開於「培力英檢」官方網站，供各界教師瀏覽參考。
為了進一步促進學術英語教學與評量實務交流，LTTC特於每年舉辦「培力英檢」教師增能研習，今年更針對上述資源，以「口說與寫作圖文整合之課堂實踐」為主題，探討如何透過圖文整合、口語表達與學術寫作等跨領域核心學術英語能力，協助學生銜接專業領域的「全英語授課（EMI）」學習需求。本研習吸引超過四十所大專校院、近兩百位英語教師及EMI專業領域教師參與。
從能力評量到課堂教學，「培力英檢」回應高教現場需求
教育部高等教育司曾新元副司長於開場致詞時表示，自雙語教育政策推動以來，作為重點資源中心的LTTC研發並實施「培力英檢」，不僅建立學術英語能力的檢測工具，更利用評量觀察到的學習挑戰，回饋至教材研發，甚至提供相關系列研習，積極回應第一線教師在課程與教學上的實際需求。曾副司長
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