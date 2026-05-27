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營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午在議會總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午在議會總質詢。記者葉德正／攝影

新北市下學期將推營養午餐免費，新北市議會今天總質詢，國民黨議員對於免費營養午餐政策上路後，相關配套必須做到位，否則衝擊供餐品質與第一線教師負擔。新北市長侯友宜在答詢時宣布，隨著免費營養午餐上路，將加發導師與午餐承辦人每月1500元午餐指導費，並將國小教師員額從1.7提高至1.75人，且國中小導師減授一節課，粗估經費要增加4億元。

今天下午由國民黨團聯合質詢，市議員邱烽堯表示，免費營養午餐大家都支持，但免費只是第一步，真正重要的是確保品質不下降、供餐系統不中斷。

他說，免費營養午餐新北一年將投入48億元照顧32萬名學生，家長擔心的不是免費，而是吃得好不好，包括是否因低價搶標導致加工食品增加、優質蛋白減少，甚至影響校舍改建與智慧教室等教育預算。

侯友宜回應，市府已召開21場會議，從孩子健康、飲食教育、惜食觀念到供餐穩定性全面檢討，並與團膳業者、自立廚房密集討論，確保食材來源與供應穩定，中央統籌分配款遭收回後，政策仰賴新北自主財源支應，市府會做好完整配套。

邱烽堯提醒，免費午餐上路後，原本未在校用餐學生可能大量回流，冷鏈物流、偏鄉配送、供餐溫度與不良廠商退場機制都必須嚴格把關，採購流程也應公開透明。侯友宜表示，相關監督機制特別重要，市府會持續強化。

市議員楊春妹則建議，將原住民野菜納入營養午餐，例如樹豆、過貓、箭筍等，讓孩子認識多元飲食文化與高營養價值食材。侯友宜將請教育局研議，把台灣野菜與新住民異國料理一同融入校園午餐。

書記長陳儀君說，營養午餐免費，最辛苦的是第一線老師，老師除陪同用餐，還需進行營養教育、生活教育與惜食教育，建議市府提供補貼。

侯友宜當場宣布三項教育配套措施，包括導師及午餐承辦人每月發給1500元午餐指導費；國小教師員額從1.7提高到1.75；以及國中小導師減授一節課，希望減輕教師壓力。

侯友宜表示，營養午餐不只是吃飽，更牽涉生活教育、SEL情緒教育與食農教育，市府願意投入更多資源支持教育現場，也希望議會支持新增預算，讓政策真正照顧下一代。

教育局表示，為確保三大配套政策周延可行，已密集召開21場研商會議，廣泛蒐集家長、教師及學校行政意見，透過充分溝通凝聚共識，讓政策更貼近校園實務需求，也更符合家長期待。

免費營養午餐政策不只是讓孩子「吃得飽」，更希望讓孩子「吃得好、吃得安心」。未來將持續提升在地有機食材及優質農產品供應比例，精進營養午餐品質，並推動「美食空盤運動」及建置「食育示範學校」，深化學生珍惜食物與環境永續觀念，讓食育教育向下扎根。教育局也將持續協助各校完善供餐管理、午餐教育及行政執行，成為學校最堅實的後盾，攜手親師生打造健康、公平、溫暖的學習環境。

營養午餐 免費 侯友宜

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