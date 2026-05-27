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射箭、野炊學詞彙…沉浸式族語課程累計補助逾2千萬

中央社／ 台北27日電

教育部推動「沉浸式族語課程」，讓學生在射箭、野炊等活動中，自然學習族語詞彙和句型，至今已累積補助新台幣2238萬餘元，受惠學校達164校。

教育部今天發布新聞稿，介紹配合十二年國教課綱推動的「沉浸式族語課程」。基隆市八斗國小有許多阿美族學生，學校規劃了射箭、野炊、技藝體驗，讓學生在實際操作中，不僅深入探索阿美族文化，也在自然而然中學習族語。

八斗國小還與創客課程結合，引導學生運用圖騰創作T-shirt與鑰匙圈。課程也開放非原住民學生參加，安排原住民學生擔任族語學習小天使，透過同儕互動與分享，培養彼此尊重與認同。

屏東縣瑪家國中則結合在地社區資源及文化協會等組織，規劃校園與部落踏查、導覽簡報製作、戲劇排練等沉浸式課程。在訪談部落耆老的過程中，增加學生對社區部落的認同感。

教育部預計115學年度補助36校，每校每學年經費提高到30萬元，學校可用於課程編排、活動設計、校園族語標示等，讓校園成為族語傳承的場域。

阿美族 原住民 新台幣

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