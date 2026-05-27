學力測驗明登場 教團批占課刷題、教師得背績效…喊話立即停止

115年度縣市學生學習能力檢測（學力測驗）將在明天舉行，全台共17個縣市辦理。全國教育產業總工會指出，近年部分縣市將學力測驗結果與班級排名、教師績效及校長考核掛鉤，導致教育現場壓力升高，甚至出現占用正課時間反覆練習考古題、影響正常教學等情況，呼籲停止學力測驗，回歸既有的學習扶助檢測機制。

學力測驗初衷為協助師生了解學生的學習成效與升學進路，及早發現「待加強」學生並啟動積極性教學介入，教育當局亦能評估施行的相關政策，透過調節教育資源來強化發展教學成效。

全教產理事長林蕙蓉調查基層教師意見，發現目前學力測驗的執行情況已逐漸偏離教育本質，部分縣市甚至將測驗結果作為班級排名、教師績效依據，如花蓮縣6年前即推動從國小一年級到國中八年級的學力檢核，未達標班級須撰寫成長計畫、分析學生弱點，並把學生成績歸向老師教學不力。

林蕙蓉也點名屏東縣，指出縣內超過100所學校處於偏遠、極偏、特偏地區，偏鄉學校仍被要求達到85%達成率，卻忽略城鄉差距與學生背景因素；未達標學校校長恐面臨調訓、約談、會議點名及列入遴選評比等壓力，進而回頭施壓教師，令人憂心將加劇教育現場負擔。

林蕙蓉說，許多教師還被迫占用正課時間反覆要求學生練習考古題、學校又利用正課時間正式施測，嚴重衝擊正式課程教學，造成正式課程進度延宕，也違反《國民小學及國民中學正常教學實施要點》。

一名偏鄉老師反映，英語一周只有2節課，進度已經很趕，還要挪用課堂時間練習考古題，尤其是六年級，五月要準備畢業考、要學力檢測、還要學習扶助篩選測驗，嚴重壓縮讓學生札實練習課本內容的時間，原本跨領域的補充教材、受孩子喜愛的活動被犧牲掉，無法進行。

此外，林蕙蓉提到，學力測驗的題庫是國立台中教育大學依據課綱設計的通用指標，但各校選用的教科書版本不同，如南一、康軒、翰林，進度不一，若學力測驗施測時間點超前教學進度，學生會遇到「沒學過的題目」，只能亂猜，這不僅無法反映真實學力，更會打擊學生自信心。

全教產副理事長林碩杰認為，目前已有國中小學習扶助科技化評量，包括5、6月篩選測驗及11、12月成長測驗，已能掌握學生學習狀況並提供補救教學；若各縣市再另行推動學力測驗，卻未整合資源、人力與後續支持，恐造成制度疊床架屋，呼籲立即停止學力測驗，回歸學習扶助檢測機制。