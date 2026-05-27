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教育部歐盟獎學金簡章公告 獲獎者每年可拿50萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部國際教育司公告歐盟獎學金簡章，提供20個名額，獲獎者每年可獲1萬6000美元，相當於50萬台幣獎學金。本報資料照片
教育部國際教育司公告歐盟獎學金簡章，提供20個名額，獲獎者每年可獲1萬6000美元，相當於50萬台幣獎學金。本報資料照片

教育部國際教育司公告歐盟獎學金簡章，提供20個名額，獲獎者每年可獲1萬6000美元，相當於50萬台幣獎學金，為期2年。除了可取得歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金備取生資格者外，未取得該課程獎學金的自費生也可報名。

歐盟執委會支持「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金，由歐洲各國優秀大學跨國合作，每1學科至少有3個歐盟國家、3所以上大學供學生選擇，期間學生在2所以上不同學校、不同國家就讀，提供跨域及多元性的課程，並有機會在兩年內跨國學習、獲得歐洲兩個以上國家的畢業證書，若申請該課程獎學金經甄選為正取，每一學年至多由歐盟執委會提供2萬5000歐元。

教育部表示，為支持台灣學子跨國學習，實現留學歐洲各國的夢想，教育部贊助歐盟執委會文教總署「新伊拉斯莫斯計畫」，特提供教育部歐盟獎學金。以往此獎學金報名資格為獲得EMJM Scholarships備取生，但115年起，開放取得EMJM Scholarships「自費生」資格者也能報名參加教育部歐盟獎學金甄選。

教育部表示，迄114年止，已有135名學子獲獎完成留學歐洲夢。曾參加過的學子表示，獎學金讓其能夠在人文薈萃的歐洲讀書、認識來自世界各地的菁英，周遊於歐洲頂尖大學接受教育，體驗學習、研究、實習、論文準備和答辯等階段，最後獲頒聯合碩士學位。

歐盟 教育部 歐洲 獎學金

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