高雄教師疑遭霸凌墜樓案延燒 教育局罕見重話：勿群眾獵巫

高雄市某國小一名自然科男教師返校後墜樓身亡，網路社群出現不少關於「生霸凌師」貼文討論，以及聲援校園管教言論，對此，高市教育局昨晚罕見發出重話，強調案發後已第一時間啟動校園危機處理與輔導機制，籲外界尊重家屬隱私，勿過度揣測，避免出現群眾獵巫情形，給家屬與師生更多空間。
教育局表示，事發當下校方立即聯繫救護人員到場並啟動救護機制，教育局也同步派員前往了解情況，並攜手衛生局、心衛中心、學諮中心及心理諮商診所等單位，提供校內親師生必要心理支持與輔助資源，已陸續進行多場次輔導作業；若有個別師生提出需求，學校也會全力提供協助與支持。
針對網路上流傳多則聲援及評論貼文，教育局也罕見發出重話，呼籲外界應尊重家屬隱私，關心此案以及教育現場的同時，仍應理性看待，避免過度簡化事件原因或散播未經證實訊息，以免造成二度傷害與群眾獵巫。
教育局指出，該名教師任教期間認真積極，與親師生互動良好，且無具體衝突事件發生，希望社會各界在關心教育現場與教師處境的同時，也能理性看待事件。
教育局強調，目前學校已全面啟動校內關懷與輔導機制，由輔導室、導師及相關專業資源共同協助師生情緒安定，教育局也將持續追蹤全校師生心理復原狀況，並與學校建立支持網絡，希望接住每一位有需求的教師與學生。
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高雄市某國小一名自然科男教師返校後墜樓身亡，網路社群出現不少關於「生霸凌師」貼文討論，以及聲援校園管教言論，對此，高市教育局昨晚罕見發出重話，強調案發後已第一時間啟動校園危機處理與輔導機制，籲外界尊重家屬隱私，勿過度揣測，避免出現群眾獵巫情形，給家屬與師生更多空間。
教育部2024年9月11日發函，取消各校執行辦理「校園生活問卷施測調查」，全國教育產業總工會指出，近日卻發現部分縣市要求學校做「友善校園人權環境指標評估量表」施測，量表題目帶有引導性，疑似讓已停辦的調查變相復活。對此，教育部表示，「友善校園人權環境指標」並非新增的考核項目；因問卷指標繁複，已於今年5月21日函請各縣市停止實施，以減輕學校行政負擔。
離島偏遠地區學校教師久任獎金制度，可望出現重大鬆綁。針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算，引發「差別待遇」爭議，國民黨立委陳玉珍今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調，國教署署長彭富源會中承諾，最快將於5月底透過增列《偏遠地區學校校長、教師久任獎金發給相關疑義問答集》方式解套，未來離島教師若因縣內介聘調動，跨校年資可望合併計算，服務滿8年即可請領久任獎金。
高雄市某國小昨發生一名自然科資深男教師墜樓身亡，校內傳出「生霸凌師」，疑遭不服管教的學生言語嗆聲、咆哮，情緒崩潰走上絕路。高雄市教師職業工會今天發表聲明表示，這起事件已非個別教師的抗壓性問題，基層教師長期承受來自學生失控行為、家長濫訴與行政壓力等多重夾擊，已讓教育現場逐漸崩壞。
AI浪潮下，孩子能快速產出完美作業，究竟是實力的提升，還是學習的警訊？師大教授許庭嘉指出，未來的勝負關鍵，不在於孩子會不會用科技，而在於是否具備核心的AI素養。當AI成為日常，這場變革會成為培養孩子自主學習的助力，還是拉大長期差距的隱形分水嶺？
「培力英檢」研發單位語言訓練測驗中心（LTTC）串聯測驗分析與教學現場需求，為大專校院師生發展了《學術英語Power Up》系列資源書，聚焦坊間少見的「論述策略」、「整合摘要」等說寫能力，並和臺大、臺師大、臺科大、中正、南臺等校，運用該系列書籍合作開發課程教案，上述資源現已公開於「培力英檢」官方網站，供各界教師瀏覽參考。
為了進一步促進學術英語教學與評量實務交流，LTTC特於每年舉辦「培力英檢」教師增能研習，今年更針對上述資源，以「口說與寫作圖文整合之課堂實踐」為主題，探討如何透過圖文整合、口語表達與學術寫作等跨領域核心學術英語能力，協助學生銜接專業領域的「全英語授課（EMI）」學習需求。本研習吸引超過四十所大專校院、近兩百位英語教師及EMI專業領域教師參與。
從能力評量到課堂教學，「培力英檢」回應高教現場需求
教育部高等教育司曾新元副司長於開場致詞時表示，自雙語教育政策推動以來，作為重點資源中心的LTTC研發並實施「培力英檢」，不僅建立學術英語能力的檢測工具，更利用評量觀察到的學習挑戰，回饋至教材研發，甚至提供相關系列研習，積極回應第一線教師在課程與教學上的實際需求。曾副司長
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