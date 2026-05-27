高雄教師疑遭霸凌墜樓案延燒 教育局罕見重話：勿群眾獵巫

高雄市某國小一名自然科男教師返校後墜樓身亡，網路社群出現不少關於「生霸凌師」貼文討論，以及聲援校園管教言論，對此，高市教育局昨晚罕見發出重話，強調案發後已第一時間啟動校園危機處理與輔導機制，籲外界尊重家屬隱私，勿過度揣測，避免出現群眾獵巫情形，給家屬與師生更多空間。

教育局表示，事發當下校方立即聯繫救護人員到場並啟動救護機制，教育局也同步派員前往了解情況，並攜手衛生局、心衛中心、學諮中心及心理諮商診所等單位，提供校內親師生必要心理支持與輔助資源，已陸續進行多場次輔導作業；若有個別師生提出需求，學校也會全力提供協助與支持。

針對網路上流傳多則聲援及評論貼文，教育局也罕見發出重話，呼籲外界應尊重家屬隱私，關心此案以及教育現場的同時，仍應理性看待，避免過度簡化事件原因或散播未經證實訊息，以免造成二度傷害與群眾獵巫。

教育局指出，該名教師任教期間認真積極，與親師生互動良好，且無具體衝突事件發生，希望社會各界在關心教育現場與教師處境的同時，也能理性看待事件。

教育局強調，目前學校已全面啟動校內關懷與輔導機制，由輔導室、導師及相關專業資源共同協助師生情緒安定，教育局也將持續追蹤全校師生心理復原狀況，並與學校建立支持網絡，希望接住每一位有需求的教師與學生。

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