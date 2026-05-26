校園生活問卷疑換名復活…教團憂製造更多對立 教育部： 已停止實施

教育部2024年9月11日發函，取消各校執行辦理「校園生活問卷施測調查」，全國教育產業總工會指出，近日卻發現部分縣市要求學校做「友善校園人權環境指標評估量表」施測，量表題目帶有引導性，疑似讓已停辦的調查變相復活。對此，教育部表示，「友善校園人權環境指標」並非新增的考核項目；因問卷指標繁複，已於今年5月21日函請各縣市停止實施，以減輕學校行政負擔。

全教產指出，各縣市雖施測方式不同，但共同點都是將「友善校園人權環境指標評估量表」與中央一般教育補助款考核掛鉤，其中，桃園市抽測高中職2校、國中9校、國小13校，除學生外，也要求教職員與家長填答；高雄市則由各校自行選取教職員、家長及學生填寫並回傳成果。

全教產表示，教育現場並非反對友善校園，也不是反對學生權益保障。而是反對將複雜的校園治理問題簡化成量表勾選，若學生因不滿管教而大量勾選「非常不同意」或「非常不滿意」，恐導致學校陷入更多調查、檢討與報告循環，反而製造更多對立與不信任。因此呼籲教育部停止以「友善校園人權環境指標評估量表」變相恢復已取消的「校園生活問卷施測調查」。

對此，教育部回應，友善校園人權環境指標是教育部於95年委託學術單位研訂，並於101年進行修訂。該指標納入對地方政府一般性補助款考核業已多年，非今年新增的考核項目，是由地方政府採抽樣方式實施檢核，以了解學校推動友善校園人權環境及強化人權價值落實的情形。

教育部表示，為落實行政減量政策，自今3月起，每月召開分區座談會，教育部於5月中旬聽取現場教師、學校反映意見，並檢視考量該指標歷時已久，且問卷細項指標確為繁複，已於今年5月21日函請地方政府即行停止實施該指標檢核，以減輕學校及業務單位整理資料的行政負擔。