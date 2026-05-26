家境困苦不放棄夢想 全中運射下2金1銀謝明君獲總統教育獎

花蓮自強國中學生謝明君家境貧困，但未放棄追逐夢想，小學接觸射箭後，十分自律的他努力投入訓練提升實力，不僅獲選青少年國手，上月參加全中運射下兩金一銀，國男組反曲弓個人對抗賽還刷新大會紀錄，他不受限環境、持續精進自我的精神，獲得總統教育獎。

15歲的謝明君與弟弟及父母一家四口在花蓮市租屋，母親因有身心疾病困擾，無法外出工作，由父親打零工維持生計，近來父親又因右髖關節退化併發外側脫位接受手術，需要休養，不得不暫停工作，靠政府與社會資源支持。

雖然家境不寬裕，但謝明君從小學2年級接觸到射箭後，就愛上這個需要高度專注力的運動，他和弟弟都是射箭校隊；謝明君在升上國中後開始嶄露頭角，去年入選世界青少年射箭錦標賽反曲弓項目的國手，代表台灣出賽，獲得團體銀牌。

目前就讀自強國中9年級的他，上月代表學校參加全中運，一口氣射下國男組反曲弓個人對抗賽、混雙團體兩面金牌，以及男子團體銀牌，成績相當亮眼。

自強國中射箭隊教練彭暐婷讚許謝明君個性沉穩，也非常自律，不但認真吃課表，練習結束後主動檢視自己的表現並作調整，還會用課餘時間觀看世界級選手的訓練影片，精進技術，也因他心理素質優異，在全中運的高壓競爭下，仍能維持穩定表現，射出佳績。

謝明君感謝世界展望會、家扶基金會一路以來在家庭陷入困境時提供協助，也感謝教練彭暐婷3年來的指導。他畢業後將進入花蓮體中繼續射箭之路，也希望未來有機會加入職業隊，改善家境。

花蓮自強國中射箭好手謝明君（中）上月在全中運射下2金1銀，也因逆境永不放棄精神，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供

花蓮自強國中射箭好手謝明君在教練彭暐婷指導下，持續精進，上月在全中運射下2金1銀。圖／世界展望會提供