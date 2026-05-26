快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

家境困苦不放棄夢想 全中運射下2金1銀謝明君獲總統教育獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮自強國中射箭好手謝明君上月在全中運射下2金1銀，也因逆境永不放棄精神，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供
花蓮自強國中射箭好手謝明君上月在全中運射下2金1銀，也因逆境永不放棄精神，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供

花蓮自強國中學生謝明君家境貧困，但未放棄追逐夢想，小學接觸射箭後，十分自律的他努力投入訓練提升實力，不僅獲選青少年國手，上月參加全中運射下兩金一銀，國男組反曲弓個人對抗賽還刷新大會紀錄，他不受限環境、持續精進自我的精神，獲得總統教育獎。

15歲的謝明君與弟弟及父母一家四口在花蓮市租屋，母親因有身心疾病困擾，無法外出工作，由父親打零工維持生計，近來父親又因右髖關節退化併發外側脫位接受手術，需要休養，不得不暫停工作，靠政府與社會資源支持。

雖然家境不寬裕，但謝明君從小學2年級接觸到射箭後，就愛上這個需要高度專注力的運動，他和弟弟都是射箭校隊；謝明君在升上國中後開始嶄露頭角，去年入選世界青少年射箭錦標賽反曲弓項目的國手，代表台灣出賽，獲得團體銀牌。

目前就讀自強國中9年級的他，上月代表學校參加全中運，一口氣射下國男組反曲弓個人對抗賽、混雙團體兩面金牌，以及男子團體銀牌，成績相當亮眼。

自強國中射箭隊教練彭暐婷讚許謝明君個性沉穩，也非常自律，不但認真吃課表，練習結束後主動檢視自己的表現並作調整，還會用課餘時間觀看世界級選手的訓練影片，精進技術，也因他心理素質優異，在全中運的高壓競爭下，仍能維持穩定表現，射出佳績。

謝明君感謝世界展望會、家扶基金會一路以來在家庭陷入困境時提供協助，也感謝教練彭暐婷3年來的指導。他畢業後將進入花蓮體中繼續射箭之路，也希望未來有機會加入職業隊，改善家境。

花蓮自強國中射箭好手謝明君（中）上月在全中運射下2金1銀，也因逆境永不放棄精神，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供
花蓮自強國中射箭好手謝明君（中）上月在全中運射下2金1銀，也因逆境永不放棄精神，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供

花蓮自強國中射箭好手謝明君在教練彭暐婷指導下，持續精進，上月在全中運射下2金1銀。圖／世界展望會提供
花蓮自強國中射箭好手謝明君在教練彭暐婷指導下，持續精進，上月在全中運射下2金1銀。圖／世界展望會提供

全中運

延伸閱讀

總統教育獎名單揭曉 危宇澤、楊子立兩度獲獎

翻山而來的孩子...泰安鄉汶水國小潘祖坪勇敢逐夢和承擔 今獲總統教育獎肯定

聽見屬於自己的希望 六合國小聽障生鄭恩泓獲總統教育獎

新竹縣全障運單日奪11金 獎牌數超越上屆紀錄

相關新聞

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

高雄市某國小昨發生一名自然科資深男教師墜樓身亡，校內傳出「生霸凌師」，疑遭不服管教的學生言語嗆聲、咆哮，情緒崩潰走上絕路。高雄市教師職業工會今天發表聲明表示，這起事件已非個別教師的抗壓性問題，基層教師長期承受來自學生失控行為、家長濫訴與行政壓力等多重夾擊，已讓教育現場逐漸崩壞。

校園生活問卷疑換名復活…教團憂製造更多對立 教育部： 已停止實施

教育部2024年9月11日發函，取消各校執行辦理「校園生活問卷施測調查」，全國教育產業總工會指出，近日卻發現部分縣市要求學校做「友善校園人權環境指標評估量表」施測，量表題目帶有引導性，疑似讓已停辦的調查變相復活。對此，教育部表示，「友善校園人權環境指標」並非新增的考核項目；因問卷指標繁複，已於今年5月21日函請各縣市停止實施，以減輕學校行政負擔。

家境困苦不放棄夢想 全中運射下2金1銀謝明君獲總統教育獎

花蓮自強國中學生謝明君家境貧困，但未放棄追逐夢想，小學接觸射箭後，十分自律的他努力投入訓練提升實力，不僅獲選青少年國手，上月參加全中運射下兩金一銀，國男組反曲弓個人對抗賽還刷新大會紀錄，他不受限環境、持續精進自我的精神，獲得總統教育獎。

離島教師久任獎金有解！跨校年資可併計 金馬澎教師不必重算

離島偏遠地區學校教師久任獎金制度，可望出現重大鬆綁。針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算，引發「差別待遇」爭議，國民黨立委陳玉珍今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調，國教署署長彭富源會中承諾，最快將於5月底透過增列《偏遠地區學校校長、教師久任獎金發給相關疑義問答集》方式解套，未來離島教師若因縣內介聘調動，跨校年資可望合併計算，服務滿8年即可請領久任獎金。

國小營養午餐一鍋湯僅9顆丸子不夠分…老師要「抽籤」決定誰吃 家長喊離譜

台中市長盧秀燕昨天宣布，115學年度學校午餐免費政策追加納入私立國中小學生，共約24萬人受惠。未料，台中一所國小部分班級昨天發生冬瓜脆丸湯的脆丸數量不足，學生向家長反映，一鍋湯竟只有9顆小脆丸，全班近30人根本不夠分。教育局長蔣偉民指出，經了解，該校廠商打菜數量不平均，未來會注意學校午餐品質。

「校園代表」列身心障礙者名額 監委：弱化身心障礙者實質就業

監察院昨發布「定額進用案」調查報告指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募仍在學的身心障礙學生，並列入身心障礙者定額進用名額。監委指出，此類模恐導致企業以形式上符合法定名額方式，取代提供真正就業機會，進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。勞動部回應，事業單位於校園招募身心障礙學生擔任工讀生從事工作，仍應遵循「勞動基準法」規定的相關規範，將持續督導掌握事業單位進用身心障礙者就業情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。