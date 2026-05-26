資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

高雄市某國小昨發生一名自然科資深男教師墜樓身亡，校內傳出「生霸凌師」，疑遭不服管教的學生言語嗆聲、咆哮，情緒崩潰走上絕路。高雄市教師職業工會今天發表聲明表示，這起事件已非個別教師的抗壓性問題，基層教師長期承受來自學生失控行為、家長濫訴與行政壓力等多重夾擊，已讓教育現場逐漸崩壞。

高市教師工會指出，該名教師教學認真、長期指導科展表現優異，卻疑似因帶班期間，遭遇極端不服管教班級學生曾言語咆哮、嗆聲等情況，該師也遭學生提告，身心狀況和情緒長期不佳。

據了解，遭指涉學生不只霸凌老師，班上同學也慘遭霸凌，有家長只好幫孩子轉學，直言「如果沒轉學，墜樓的可能是我小孩」。

事後遭指涉霸凌學生已轉學，校方今天證實此事，但強調墜樓男教師因家庭變故，自3月起請假3個月，期間仍返校探望學生，當時並未出現異狀，盼外界勿度簡化事故原因，避免造成獵巫與二度傷害。

工會認為，從教師跳樓憾事，可看出閹割管教如何癱瘓教育現場，現在學生早熟、情緒與行為問題增加，教師能採取的正向管教措施有限，加上校方與行政介入不足，讓第一線教師長期承受高壓。

另外，校園濫訴文化氾濫，以這次涉事國小為例，近年已有多起家長濫訴案件，從導師、主任到校長都深受壓力，教師群體更瀰漫無力感與孤立感。

其次，現行兒少保護與申訴制度過度偏向家長權利，導致家長將教育責任全面推向學校，呼籲中央應修正《兒童及少年福利與權益保障法》等法規，建立家長配合學校輔導與管教的責任機制。

工會主張，校園對惡意濫訴缺乏有效防線，教育局應建立「惡意濫訴篩檢與管制」的制度，對查證不實案件應駁回並賦予校方「不予回應」權利，必要時也應由警政、衛政等單位介入。

此外，教師「身心調適假」制度又因代理人力難尋，讓不少教師擔心被貼上「不負責任」標籤，導致真正需要幫助的人不敢請假。

工會建議，建立完整代理人力與支持系統，並制定教職員版的職場心理健康風險管理指引，以校園環境風險作為警示標準，凡校內多次出現濫訴或重大脫序事件，應由教育局主動介入減壓與協助。

工會強調，保護過度、管制真空只會逼死基層，若持續放任怪獸家長與失控學生，今天墜樓教師悲劇恐怕不會是最後一起，也呼籲教師遇到困難時不要獨自承受，工會將持續提供協助與支持。