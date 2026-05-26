高雄教師墜樓不治 工會籲正視「怪獸家長」及校園管教體制失能

高雄市某國小昨天發生教師墜樓不治事件，校方已啟動輔導機制，高雄市教師職業工會今天表示，此事件突顯「怪獸家長」與難管教學生造成教師壓力，呼籲主管機關正視此問題。

事發國小是高雄市明星國小，校方表示，這位教師目前正在請長假，昨天早上意外墜樓，學校立即送醫，並聯絡家屬前往醫院處理後續事宜。此外，也已安排輔導人員進班輔導學生。

校方昨天也印出「給家長的一封信」通知單，校方表示，學校發生安全意外事故，「我們都感到相當震驚和衝擊」，學校於第一時間做了緊急的處理，班上有學生因目睹事件受到驚嚇，學校輔導室有安排老師入班進行安心減壓輔導，給予關懷和安撫。通知單也告訴家長可如何協助安撫孩童。

高雄市教師職業工會今天透過新聞稿表示，該名教師教學認真，且長期指導科展卓然有成，是令人倚重的優秀老師，但因為帶班遇到極端不服管教班級，屢遭學生言語嗆聲，身心出現狀況。

高雄市教師職業工會表示，此案非個別教師的抗壓性問題，而是校園管教體制全面失能，該校近年發生多起家長濫訴案件，從導師、組長、主任到校長都曾遭受密集投訴，行政體系已近癱瘓，「面對學生身後的怪獸家長，第一線教師早已陷入孤立無援的絕境。」呼籲教育局正視嚴重的校園危機。

社群媒體上有許多網友都發文緬懷這位老師，有網友說，這位老師是自己遇過最棒的老師，相當熱情、幽默並認真負責。

更有曾經共事的老師說，過去自己遇到「怪獸家長」時，這位老師總是會協助並加油打氣，「他在寒暑假期間會跑到學校補油漆、洗吊扇、刷地板，他的教室總是形成了結界，獨自發亮的超乾淨教室。」

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