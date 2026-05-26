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日月光文教基金會啟動「2026日月光兒童及樂齡音樂計畫」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光文教基金會以音樂走入偏鄉與日照中心， 深化藝術陪伴與文化共融。圖／日月光文教基金會提供
日月光文教基金會以音樂走入偏鄉與日照中心， 深化藝術陪伴與文化共融。圖／日月光文教基金會提供

長期投身藝文教育與社會共融的日月光文教基金會，今年首度攜手國家交響樂團（NSO），正式啟動「2026日月光兒童及樂齡音樂計畫」。NSO多年來持續推動藝術教育與文化平權，透過偏鄉交流及愛樂實驗室音樂輔療計畫，成功讓古典音樂走入臺灣社會的各個角落；此次合作，雙方將透過深入偏鄉的巡演交流，以及樂齡音樂陪伴，把藝術溫度帶入校園與社區，實踐「音樂即生活」的理念。這亦是日月光文教基金會首度與NSO在兒童藝術教育及樂齡音樂照護領域展開年度合作。

本年度計畫包含兩場偏鄉演出暨交流活動「小小樂苗」，預計前往桃園或彰化地區國民小學進行音樂交流；另規劃四場音樂輔療活動「大手牽小手歡樂時光」，邀請NSO愛樂實驗室長期培訓之種子音樂輔療師，走入日照中心，以音樂陪伴長輩。首兩場活動已於今日(5月26日)，分別於臺中好日和健康大富日照中心、彰化好日和健康景宗日照中心溫暖展開，透過熟悉旋律、互動節奏與歌唱帶領，陪伴長輩與孩童在輕鬆氛圍中感受情感交流與音樂輔療。在電鋼琴、單簧管、豎琴和各式打擊樂器的奏響下，以《歡迎歌》溫柔問候，大家隨著《四季紅》的旋律搖動身體，於歌聲拍手、哼唱的片刻，共享溫暖而燦爛的珍貴回憶。在此刻，音樂走入彼此的生命中，一同編織出一段難忘而深刻的美好時光。

日月光 NSO

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