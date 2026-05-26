高雄老師傳遭嗆聲、威脅墜樓亡 教團籲正視教職員壓力

高雄市一名教師昨天在校內墜樓身亡，據傳曾被學生嗆聲、威脅投訴。多個教育團體今天接連發布聲明表達哀悼，並呼籲社會各界一同正視教職員的壓力與校園安全議題。

全國代理暨代課教師產業工會發布新聞稿指出，最近一年內，已有多起基層教師輕生事件；縣市政府應跨局處成立專案，深入了解真相，不能以個案身心因素草率結案，應檢討體制上的問題，釐清系統性的根源，才能避免下一個悲劇再度發生。

全國教師會指出，教育現場長期累積的問題，包括高壓班級經營、學生行為挑戰、親師溝通困境、外部投訴壓力等。制度不能只要求教師獨自堅強，建議設置教職員免於騷擾、威脅與攻擊的防護機制；社會也應一同思考，教養責任應由家庭、學校與政府共同分擔。

全國教育產業總工會表示，當教師遭遇家長無理指控、學生惡意挑釁、網路公審、投訴霸凌，甚至被迫面對冗長調查程序時，相關的保護及賠償機制應立即入法，包括法律諮詢、心理支持等；讓教師在最需要支持的時候，不用獨自面對家長壓力、輿論攻擊。

各個教育團體都呼籲，高雄市教師墜樓不是個案，期盼中央和地方政府正視教育職場友善的重要性，一同思考教師人力不足、濫訴、行政減量等議題，確保教師的專業自主與工作尊嚴。

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