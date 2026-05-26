快訊

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

離島教師久任獎金有解！跨校年資可併計 金馬澎教師不必重算

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算一事，國民黨立委陳玉珍（圖中）今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調。圖／立委陳玉珍辦公室提供
針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算一事，國民黨立委陳玉珍（圖中）今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調。圖／立委陳玉珍辦公室提供

離島偏遠地區學校教師久任獎金制度，可望出現重大鬆綁。針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算，引發「差別待遇」爭議，國民黨立委陳玉珍今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調，國教署署長彭富源會中承諾，最快將於5月底透過增列《偏遠地區學校校長、教師久任獎金發給相關疑義問答集》方式解套，未來離島教師若因縣內介聘調動，跨校年資可望合併計算，服務滿8年即可請領久任獎金。

今天協調會除陳玉珍外，連江立委陳雪生、澎湖立委楊曜也派代表與會；教師團體則由全國教師會理事長侯俊良、專發中心執行長葉明政、文宣部主任羅德水、金門縣教師會理事長王毓鳳、連江縣教師會理事長林佩璇以及澎湖縣教師會理事長王銘聖等人。

陳玉珍指出，偏遠地區教師久任獎金的立法目的，在於鼓勵教師長期留任偏鄉，穩定師資、提升教學品質，但現行制度卻出現明顯矛盾。教育部近年已陸續放寬代理教師、校長等人員的偏鄉服務年資可合併採計，不因學校異動中斷，但正式教師若在金門縣內不同偏遠學校間調動，即使始終服務偏鄉教育現場，年資仍被視為中斷，必須重新計算。她認為，此舉不僅違背制度公平，也與久任獎金鼓勵偏鄉留任的政策目的背道而馳。

侯俊良也表示，制度核心應是「留在偏鄉服務」，而非「綁定單一學校」，如今校長與代理教師都已放寬規定，唯獨正式教師被排除，確有不合理差別待遇之虞。

澎湖縣教師會理事長王銘聖則指出，離島教育現場長期出現教師「為了獎金不敢調動」現象，導致縣內介聘意願大減，不利教師專業流動與學校發展。

金門縣教師會理事長王毓鳳也說，許多教師其實始終留在偏鄉服務，只是在不同偏鄉學校之間流動，現行制度卻認定為「中斷服務」，不但脫離教育現場實況，也讓教師產生強烈剝奪感。

對此，彭富源回應，離島與本島教育環境確實存在差異，相關問題有討論與彈性處理空間，不過，若直接修正法規中「同一學校任教」文字，法制作業時間恐相當漫長，因此國教署傾向先以增列問答集方式處理。

根據初步方向，未來金門、連江及澎湖三離島縣市教師，若因縣內介聘、平衡各校師資專業需求而調動，可視為「不可歸責事由」，跨校服務年資將可合併計算，不再因轉校歸零。

陳玉珍最後表示，感謝國教署正視離島教師介聘困境，快速回應基層訴求。她強調，教育政策最終目的仍是提升學生受教品質與教師專業發展，未來也會持續關注偏鄉教育制度改革，協助離島留住優秀師資。

澎湖 教師 楊曜 陳玉珍

延伸閱讀

教育部推AI人才方舟計畫 桃園蘇俊賓籲首重師資育留

才喊停…校園生活問卷疑換名復活！全教產批：綁補助款強迫學校配合

綠委辦偏鄉教師支援平台座談會 盼解資源媒合等困境

肯定賴總統5000元少子化津貼 教團提「教育新戰略」建立風險補償

相關新聞

國小營養午餐一鍋湯僅9顆丸子不夠分…老師要「抽籤」決定誰吃 家長喊離譜

台中市長盧秀燕昨天宣布，115學年度學校午餐免費政策追加納入私立國中小學生，共約24萬人受惠。未料，台中一所國小部分班級昨天發生冬瓜脆丸湯的脆丸數量不足，學生向家長反映，一鍋湯竟只有9顆小脆丸，全班近30人根本不夠分。教育局長蔣偉民指出，經了解，該校廠商打菜數量不平均，未來會注意學校午餐品質。

「校園代表」列身心障礙者名額 監委：弱化身心障礙者實質就業

監察院昨發布「定額進用案」調查報告指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募仍在學的身心障礙學生，並列入身心障礙者定額進用名額。監委指出，此類模恐導致企業以形式上符合法定名額方式，取代提供真正就業機會，進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。勞動部回應，事業單位於校園招募身心障礙學生擔任工讀生從事工作，仍應遵循「勞動基準法」規定的相關規範，將持續督導掌握事業單位進用身心障礙者就業情形。

實彈射擊、無人機操作 國防部115年暑期戰鬥營今起網路報名

國防部今天利用例行記者會，宣布115年暑期戰鬥營的活動報名訊息，今年共有17個營隊，1310個名額，時間是7月6號到8月27日。今年營隊加入實彈射擊、戰傷救護訓練，以及無人機操作，還有陸軍南北測考中心的實兵模擬接戰系統的對抗體驗課程。

離島教師久任獎金有解！跨校年資可併計 金馬澎教師不必重算

離島偏遠地區學校教師久任獎金制度，可望出現重大鬆綁。針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算，引發「差別待遇」爭議，國民黨立委陳玉珍今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調，國教署署長彭富源會中承諾，最快將於5月底透過增列《偏遠地區學校校長、教師久任獎金發給相關疑義問答集》方式解套，未來離島教師若因縣內介聘調動，跨校年資可望合併計算，服務滿8年即可請領久任獎金。

高中儀隊競賽邁入第九屆 只有這所學校有資格保留錦旗

國防部今天舉行例行記者會，宣布本周六（30日），將於台北市國家兩廳院藝文廣場，舉行第九屆高中儀隊競賽的決賽。當天除了九所晉級決賽的學校之外，也安排國防部示範樂隊暨三軍儀隊的聯合操演，以及輔仁大學競技啦啦隊的表演。

影／自然科教師墜樓亡傳遭霸凌 柯志恩：少子化壓力下老師也在求救

高雄市某明星小學昨傳出一名自然科男老師墜樓，事後傳出疑似遭校園霸凌。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今被問及此事表示震驚難過，她指出，社會長期關注學生心理輔導，卻常忽略教師在教育現場承受的壓力來源，尤其少子化、家長高度要求，以及校事會議等多重壓力下，老師身心健康問題應被正視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。