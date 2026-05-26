離島教師久任獎金有解！跨校年資可併計 金馬澎教師不必重算

離島偏遠地區學校教師久任獎金制度，可望出現重大鬆綁。針對正式教師在縣內介聘後，久任獎金年資必須重新起算，引發「差別待遇」爭議，國民黨立委陳玉珍今天邀集教育部國教署、全國教師會及金馬澎三縣教師會協調，國教署署長彭富源會中承諾，最快將於5月底透過增列《偏遠地區學校校長、教師久任獎金發給相關疑義問答集》方式解套，未來離島教師若因縣內介聘調動，跨校年資可望合併計算，服務滿8年即可請領久任獎金。

今天協調會除陳玉珍外，連江立委陳雪生、澎湖立委楊曜也派代表與會；教師團體則由全國教師會理事長侯俊良、專發中心執行長葉明政、文宣部主任羅德水、金門縣教師會理事長王毓鳳、連江縣教師會理事長林佩璇以及澎湖縣教師會理事長王銘聖等人。

陳玉珍指出，偏遠地區教師久任獎金的立法目的，在於鼓勵教師長期留任偏鄉，穩定師資、提升教學品質，但現行制度卻出現明顯矛盾。教育部近年已陸續放寬代理教師、校長等人員的偏鄉服務年資可合併採計，不因學校異動中斷，但正式教師若在金門縣內不同偏遠學校間調動，即使始終服務偏鄉教育現場，年資仍被視為中斷，必須重新計算。她認為，此舉不僅違背制度公平，也與久任獎金鼓勵偏鄉留任的政策目的背道而馳。

侯俊良也表示，制度核心應是「留在偏鄉服務」，而非「綁定單一學校」，如今校長與代理教師都已放寬規定，唯獨正式教師被排除，確有不合理差別待遇之虞。

澎湖縣教師會理事長王銘聖則指出，離島教育現場長期出現教師「為了獎金不敢調動」現象，導致縣內介聘意願大減，不利教師專業流動與學校發展。

金門縣教師會理事長王毓鳳也說，許多教師其實始終留在偏鄉服務，只是在不同偏鄉學校之間流動，現行制度卻認定為「中斷服務」，不但脫離教育現場實況，也讓教師產生強烈剝奪感。

對此，彭富源回應，離島與本島教育環境確實存在差異，相關問題有討論與彈性處理空間，不過，若直接修正法規中「同一學校任教」文字，法制作業時間恐相當漫長，因此國教署傾向先以增列問答集方式處理。

根據初步方向，未來金門、連江及澎湖三離島縣市教師，若因縣內介聘、平衡各校師資專業需求而調動，可視為「不可歸責事由」，跨校服務年資將可合併計算，不再因轉校歸零。

陳玉珍最後表示，感謝國教署正視離島教師介聘困境，快速回應基層訴求。她強調，教育政策最終目的仍是提升學生受教品質與教師專業發展，未來也會持續關注偏鄉教育制度改革，協助離島留住優秀師資。