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國小營養午餐一鍋湯僅9顆丸子不夠分…老師要「抽籤」決定誰吃 家長喊離譜

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨宣布，115學年度學校午餐免費政策追加納入私立國中小學生，議員擔憂未來免費午餐品質會下降。本報資料照片
台中市長盧秀燕昨宣布，115學年度學校午餐免費政策追加納入私立國中小學生，議員擔憂未來免費午餐品質會下降。本報資料照片

台中市長盧秀燕昨天宣布，115學年度學校午餐免費政策追加納入私立國中小學生，共約24萬人受惠。未料，台中一所國小部分班級昨天發生冬瓜脆丸湯的脆丸數量不足，學生向家長反映，一鍋湯竟只有9顆小脆丸，全班近30人根本不夠分。教育局長蔣偉民指出，經了解，該校廠商打菜數量不平均，未來會注意學校午餐品質。

有家長在網路社群反映，孩子昨天在學校午餐喝冬瓜脆丸湯，一鍋湯竟只有9顆小脆丸，但全班有近30個學童，丸子根本不夠分，教師竟用「抽籤」決定誰能吃貢丸，讓家長直呼離譜。

民進黨市議員陳俞融痛批，盧秀燕昨天宣布免費午餐政策加碼納入私立國中小學生，就爆出國小午餐一鍋湯竟只有9顆丸子，全班不夠分，擔憂未來免費午餐品質會不會下降，「一顆貢丸切成20塊讓大家吃？」

校方指出，昨天湯品供應冬瓜脆丸湯，當下有一班反映丸子數量不足，該班教師要求補足脆丸備品；今天得知訊息後，召開緊急會議並全面調查，全校36個班級，隨機抽查中、高、低年級共6個班級，其中有4個班級反映丸子數量確實不足，經了解，主要是當時廠商打菜數量不平均。

校方表示，團膳廠商開出菜單，雖然湯品中營養價值高的冬瓜份量是足夠，但仍希望每位學生至少可以吃到一顆脆丸，已要求團膳公司不可便宜行事，廠商缺失部分，後續將依契約規定記點處分，針對未吃到足夠湯品的班級學生，學校已要求團膳廠商明天補一分奶黃包給全校學生。

學校強調，未來學校會加強流程管理，做好教育訓練，並提醒老師若再發現類似情形，務必立即反映，不可用「抽籤」決定誰能吃丸子，避免影響孩子用餐權益。

台中市教育局表示，學校雖備有備品可供補充，部分教師未即時掌握資訊，衍生不當處理情形，教育局已要求學校加強行政及教師午餐供應流程教育訓練。另要求廠商立即改善供餐流程、落實供餐數量控管，確保備品機制充分運作，也要求供餐照片與實際供餐內容一致，不得有與事實不符情形。

盧秀燕 台中 營養午餐 免費

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