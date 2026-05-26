農糧署推廣親子花育 花市萌芽探險隊開放報名

農業部農糧署推廣親子花育，舉辦「花市萌芽探險隊」，今年將在暑假辦理4梯次，每梯次限額20組親子家庭，即日起開放報名。

農糧署推動花卉教育多年，去年開始與台北花市合作親子花育活動。

農糧署今天發布新聞稿，「花市萌芽探險隊」是輔導台北花卉產銷股份有限公司與台灣花育協會合作，7月至8月暑假期間，在台北市花卉批發市場辦理的親子花育活動，透過「找花材、認識花市、完成作品」等闖關遊戲與花卉手作活動，讓孩子與家長在互動體驗中自然學習花卉知識與生活應用。

農糧署說，「花市萌芽探險隊」活動採「親子共學」，結合市場真實場域與花卉產業特色，讓孩子在遊戲中透過五感體驗探索花卉世界，實際接觸不同花材、學習基本照顧方式及生活應用，從互動過程中培養「知花、愛花、用花」的生活美學觀念，並由家長與孩子合作完成美麗的花卉DIY作品帶回家。

「花市萌芽探險隊」每組親子家庭收費新台幣600元，每梯次課程分為2天，包含1場切花及1場盆栽體驗活動，課程時間為每日上午10時至12時，適合3至10歲兒童及家長共同參與。

相關活動資訊與報名方式，可參考台北花市臉書粉絲頁https://www.facebook.com/taipeiflowerauction/；台灣花育協會https://hanaiku.org/。