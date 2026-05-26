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「校園代表」列身心障礙者名額 監委：弱化身心障礙者實質就業

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
王幼玲表示，身心障礙定額進用的目的是期待企業真正提供核心職場，提供可長期發展、可累積能力、具升遷可能性的正式工作機會，使身心障礙者進入一般職場、建立穩定職涯與經濟自主能力，而非讓「工讀」變成「就業」的替代品，否則將進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。示意圖／ingimage
王幼玲表示，身心障礙定額進用的目的是期待企業真正提供核心職場，提供可長期發展、可累積能力、具升遷可能性的正式工作機會，使身心障礙者進入一般職場、建立穩定職涯與經濟自主能力，而非讓「工讀」變成「就業」的替代品，否則將進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。示意圖／ingimage

監察院昨發布「定額進用案」調查報告指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募仍在學的身心障礙學生，並列入身心障礙者定額進用名額。監委指出，此類模恐導致企業以形式上符合法定名額方式，取代提供真正就業機會，進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。勞動部回應，事業單位於校園招募身心障礙學生擔任工讀生從事工作，仍應遵循「勞動基準法」規定的相關規範，將持續督導掌握事業單位進用身心障礙者就業情形。

監察院的調查發現，某科技企業近3年自全國63所大專校院招募身心障礙學生擔任校園代表，2023年至2025年間共計517人，其中不少學生僅領取最低工資，加入勞健保，工作內容偏向校園推廣與行政協助，與一般企業內部正式職場工作存在明顯差異。

監察院調查報告也指出，目前勞動部對於「校園代表」是否符合定額進用精神，尚缺乏完整統計與查核機制，教育部對於此類模式是否影響學生職涯認知與未來職場適應，也未建立明確評估指引，要求勞動部與教育部共同檢討制度設計，建立更清楚的教育輔導與正式就業界線。

監察委員王幼玲表示，企業願意提供身心障礙學生工讀與職場體驗，值得肯定，但身心障礙定額進用的目的是期待企業真正提供核心職場，提供可長期發展、可累積能力、具升遷可能性的正式工作機會，使身心障礙者進入一般職場、建立穩定職涯與經濟自主能力，而非讓「工讀」變成「就業」的替代品，否則將進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。

勞動部回應，事業單位於校園招募身心障礙學生擔任工讀生從事工作，其權益與一般勞工同受勞動基準法保障並無不同，該企業自應遵循「勞動基準法」規定的工作時間、工資、勞動契約等規範。

勞動部指出，校園代表職務多以最低工資聘用，且後續訓練及職涯發展機制較為不足，屬非典型進用型態，仍有精進空間，勞動部已請地方政府就「部分科技企業以校園代表模式招募仍在學的身心障礙學生」案，持續督導掌握事業單位進用身心障礙者就業情形。

此外，勞動部也將會同教育部、地方政府及相關企業共同研議，優化現行進用模式，以促進其畢業後職涯發展。

校園 勞動部 監察院

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