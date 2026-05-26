配樂大師漢斯季默9月首來台 再現沙丘、神鬼奇航

從電影「神鬼奇航」、「星際效應」到「沙丘」，配樂大師漢斯季默打造出音樂宇宙，並曾摘2座奧斯卡獎。他將首度來台，並參與9月19日高雄巨蛋及20日台北小巨蛋音樂會。

根據主辦單位提供資料，漢斯季默（Hans Zimmer）至今已為超過500部影視作品創作配樂，並獲得多座奧斯卡金像獎、金球獎及葛萊美獎，像是「沙丘」、「007：生死交戰」、「捍衛戰士：獨行俠」、「全面啟動」、「黑暗騎士三部曲」、「星際效應」、「神鬼戰士」、「神鬼奇航」等經典配樂都出自他手。

不同於過去單純由交響樂團演出經典作品的TheWorld of Hans Zimmer系列，「漢斯．季默傳奇音樂會－全新境界」（Hans Zimmer Live – The Next Level）被視為最能展現漢斯季默現場魅力。

此次巡演不僅舞台升級，視覺與聽覺都將帶給觀眾更沉浸式的體驗。漢斯季默表示，「我希望觀眾感覺像是在一場狂歡舞會，或搭上一趟雲霄飛車。對我而言，每一場演出都是新的探索旅程，最大的挑戰永遠是現狀，你必須不斷突破並創造新的東西。」

「漢斯．季默傳奇音樂會－全新境界」將於9月19日在高雄巨蛋、9月20日在台北小巨蛋演出，門票將於6月2日中午在寬宏售票系統開賣。