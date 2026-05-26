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新北表揚近400名技藝師生 攜企業深化AI產學鏈結

中央社／ 新北26日電

新北教育局今天表揚「超越AI頂尖技藝世界人才」，近400名技藝績優學生與教師，並與宜鼎國際教育基金會產學合作，透過參訪、交流及職涯探索，協助學生接軌人工智慧產業趨勢。

教育局今天在市府舉辦「114學年度超越AI頂尖技藝世界人才表揚」活動，國中技藝競賽表現亮眼學生及長期深耕技職教學的教師，近400名技藝師生受獎。

教育局副局長劉明超表示，每年投入逾新台幣6000萬元推動「適性揚才」技職教育，提供逾4萬名國中小學生參與職業試探、技藝教育及多元職涯探索，並結合寒暑假育樂營、社團課程及產學合作，協助學生從探索興趣到養成能力。

劉明超表示，新北市目前80所國中全面開設技藝教育課程，透過多元職群體驗，引導學生探索未來方向。今年並攜手企業推動「未來達人築夢計畫」，強化學生與產業鏈結，培養AI（人工智慧）時代所需的實作與跨域能力。

新北高級工業職業學校校長孔令文接受中央社記者訪問表示，AI的養成教育還是要基於基本學識能力，並著重於「做中學」與產學無縫接軌。他說，除了學校設立基地及國手培訓中心，也將AI影像辨識、生成式AI工具與人機協作技術融入專業群科課程。

榮獲全國技優的新北高工學生謝東霖表示，透過「做中學」累積專業能力，也在解決問題過程中建立自信；鶯歌國中學生莊芷喬獲國中技藝競賽舞蹈類展演實務第一名，她說，競賽經驗讓自己更確立未來方向。

新北 教育局

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